На контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донбассе началась процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече "нормандской четвёрки" была достигнута договорённость об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года. Президент Украины подтвердил это соглашение и рассказал, как будет проходить обмен. Позднее стало известно, что мероприятие назначили на 29 декабря, обмен будет по формуле "55 на 87". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен.
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