Век последнего звонка. Как менялся выпускник с 1910 по 2019 год
Фото © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
1910 год
В царской России мальчики и девочки обучались в разных гимназиях, поэтому совместные фотографии выпускников больше напоминали фото в духе "мы с пацанами пошли поиграть в футбол". Выделялся только учитель при бабочке и во фраке.
1921 год
Начало двадцатых годов, в стране недавно рухнула царская власть, ещё не закончилась Гражданская война, но уже действует НЭП. Россия вроде ещё не пролетарская, но уже не буржуазная. Отсюда и неопределённость в стиле. Тут и костюмы, и военные френчи, и крестьянские наряды. Только учитель старорежимный, хоть и сменил бабочку на галстук.
1930 год
В 30-е годы со стилем определились. Пролетарии в тёмных или клетчатых рубашках, интеллигенты в серых пиджаках. Много людей в возрасте — те, кому отучиться помешала война, и они пошли навёрстывать упущенное в мирные годы. В короткий промежуток до начала репрессий и Второй мировой.
1940 год
Радостные и молодые мальчишки и девчонки. Война для этих школьников начнётся следующим летом. И наверняка большинство парней с этого фото не вернутся с фронта.
1950 год
Закат сталинской эпохи. До смерти вождя три года. И напряжённость читается даже в школьных фотографиях. Вольностей в это время не допускали. Мальчики в белых или серых рубашках, девочки в белых или серых платьях.
1964 год
Радостные молодые и свободные школьники в разгар оттепели. Гагарин в космосе, и казалось, что дальше — только лучше. Все девушки в белых платьях, мальчишки — в классических костюмах.
1970 год
Первое появление привычной советской школьной формы. Коричневое платье и белый фартук — для девочек. И синий костюм с белой рубашкой — для мальчиков.
1982 год
Конец золотой эпохи брежневского застоя. Но ещё не начало перестройки. В моде рок-н-ролл и длинные волосы у парней. Даже на выпускной принесли магнитофон.
1990 год
Год до развала Союза и последние фото уходящей стабильности. На место учителей начала века окончательно приходят учительницы. У девушек в моде чрезмерно пышные прически.
2000 год
Никакой формы, каждый одевается во что горазд: платье, джинсы, водолазка, пиджак. Такой пестротой и запомнится выпускной тем, кто заканчивал школу в начале 2000 годов.
2010 год
Выпускники осваивают купание в фонтанах. Фотографии и видеозаписи массовых дурачеств и злоупотребления горячительными всё чаще попадают в выпуски новостей. Это не значит, что раньше этого было меньше. Скорее, фотоаппаратов стало больше.
2019 год
Выпускной нынешнего года. На старте, как обычно, торжественный и сдержанный. Но вечером всё станет иначе.
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