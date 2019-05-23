Век последнего звонка. Как менялся выпускник с 1910 по 2019 год

Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок. Белые банты и строгие костюмы или короткие мини-юбки и ирокезы на голове. Как изменялся образ ученика, закончившего школу. Мы перебрали архивные фото за 110 лет.

1910 год

В царской России мальчики и девочки обучались в разных гимназиях, поэтому совместные фотографии выпускников больше напоминали фото в духе "мы с пацанами пошли поиграть в футбол". Выделялся только учитель при бабочке и во фраке.

1921 год

Начало двадцатых годов, в стране недавно рухнула царская власть, ещё не закончилась Гражданская война, но уже действует НЭП. Россия вроде ещё не пролетарская, но уже не буржуазная. Отсюда и неопределённость в стиле. Тут и костюмы, и военные френчи, и крестьянские наряды. Только учитель старорежимный, хоть и сменил бабочку на галстук.

1930 год

В 30-е годы со стилем определились. Пролетарии в тёмных или клетчатых рубашках, интеллигенты в серых пиджаках. Много людей в возрасте — те, кому отучиться помешала война, и они пошли навёрстывать упущенное в мирные годы. В короткий промежуток до начала репрессий и Второй мировой.

1940 год

Радостные и молодые мальчишки и девчонки. Война для этих школьников начнётся следующим летом. И наверняка большинство парней с этого фото не вернутся с фронта.

1950 год

Закат сталинской эпохи. До смерти вождя три года. И напряжённость читается даже в школьных фотографиях. Вольностей в это время не допускали. Мальчики в белых или серых рубашках, девочки в белых или серых платьях.

1964 год

Радостные молодые и свободные школьники в разгар оттепели. Гагарин в космосе, и казалось, что дальше — только лучше. Все девушки в белых платьях, мальчишки — в классических костюмах.

1970 год

Первое появление привычной советской школьной формы. Коричневое платье и белый фартук — для девочек. И синий костюм с белой рубашкой — для мальчиков.

1982 год

Конец золотой эпохи брежневского застоя. Но ещё не начало перестройки. В моде рок-н-ролл и длинные волосы у парней. Даже на выпускной принесли магнитофон.

1990 год

Год до развала Союза и последние фото уходящей стабильности. На место учителей начала века окончательно приходят учительницы. У девушек в моде чрезмерно пышные прически.

2000 год

Никакой формы, каждый одевается во что горазд: платье, джинсы, водолазка, пиджак. Такой пестротой и запомнится выпускной тем, кто заканчивал школу в начале 2000 годов.

2010 год

Выпускники осваивают купание в фонтанах. Фотографии и видеозаписи массовых дурачеств и злоупотребления горячительными всё чаще попадают в выпуски новостей. Это не значит, что раньше этого было меньше. Скорее, фотоаппаратов стало больше.

2019 год

Выпускной нынешнего года. На старте, как обычно, торжественный и сдержанный. Но вечером всё станет иначе.