Лайф продолжает серию материалов о лучших спортсменах 2018 года. На очереди самые выдающиеся гладиаторы современности из России — бойцы ММА. В уходящем году фанаты единоборств стали свидетелями исторической для нашей страны победы: Хабиб Нурмагомедов выиграл чемпионский пояс самой престижной бойцовской организации на планете — UFC. Очень близок к званию чемпиона уже в другой американской организации — Bellator — и легендарный Фёдор Емельяненко, отправивший в нокаут в 2018 году двух топовых тяжеловесов. Удачным получился этот год и для его младшего брата— Александра Емельяненко, продемонстрировавшего самую лучшую физическую форму в своей профессиональной карьере. Но, кто же лучший из них? Решать вам!

Хабиб Нурмагомедов

Для непобеждённого бойца из горного аула Сильди 2018 год стал прорывным. В апреле Хабиб выиграл титул чемпиона UFC в бою с Элом Яквинтой, а в октябре защитил его от Конора Макгрегора. Несмотря на историческую подоплёку в поединке с Яквинтой — в России ещё никогда не было чемпиона UFC, даже если брать в расчёт победу в Гран-при UFC Олега Тактарова в далеком 1995 году — всё же свой самый главный бой в карьере Орёл провёл 7 октября. Конор Макгрегор — соперник, о котором фанаты Нурмагомедова грезили с ноября 2016 года, когда находившийся в ту пору на нереальной волне популярности ирландец поднялся в весе и попросту по-хамски и фактически без какого-либо сопротивления отобрал пояс чемпиона у Эдди Альвареса.

За сутки до выхода на бой за пояс чемпиона UFC Орёл повстречал в отеле близкого друга Конора — Артёма Лобова, к своей беде когда-то наговорившего в интервью о Хабибе "немного лишнего". Нурмагомедов решил воспользоваться случаем и "спросить с Артёма". Как оказалось, Русский Молот не был готов к такому разговору. Хабиб прихватил Лобова за шею и посоветовал "больше не говорить такие вещи". В считанные минуты это видео взорвало Интернет и… терпение Макгрегора. Звёздный ирландец собрал чемодан и прямиком из Дублина отправился в США на святое дело — друга из беды вызволять! Поездка в Америку, как мы знаем, закончилась знаменитым нападением ирландца на автобус, выбитыми стёклами и судом над освирепевшим Макгрегором.

UFC, конечно же, не мог пройти мимо этой потрясающей в плане хайпа истории и мгновенно организовал бой мечты, к которому, впрочем, Конор оказался не готов… Нурмагомедов полностью деклассировал Ноториуса, вынудив в четвёртом раунде постучать в знак сдачи. А затем… Прыжок Хабиба из клетки, массовая драка, расследование Атлетической комиссии штата Невада.

Победа Хабиба над Конором стала для него настоящим счастливым лотерейным билетом. Количество его подписчиков в сети Instagram увеличилось вдвое — с 6,5 млн до 13,5 млн, что позволило Орлу стать самым популярным российским спортсменом и занять вторую строчку в Топ самых популярных россиян (на первой строчке Ольга Бузова — 14,3 млн подписчиков).

Лично поздравить Нурмагомедова с победой захотели президенты России Владимир Путин, Турции Реджеп Эрдоган, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Чечни Рамзан Кадыров, подаривший Хабибу автомобиль класса люкс "Мерседес-Бенц". Глава Дагестана Владимир Васильев предложил спортсмену стать своим советником, а в родном Цумадинском районе и Свердловской области будут открыты спортивные центры имени Хабиба Нурмагомедова. И это не считая бесконечных встреч Орла с известными деятелями политики, бизнеса и спорта по всему миру.

Сегодня Хабиб может быть в Дагестане на матче "Анжи", завтра его заметят на игре Лиги чемпионов в Париже в компании Леонардо Ди Каприо и Мика Джаггера, а послезавтра он уже будет рыть колодцы в Африке… Хабиб стал гражданином мира, его ждут практически в любой точке на планете, и надо признать, каждая из этих встреч вызывает сумасшедший ажиотаж.

Хабиб выпустил автобиографическую книгу, имеет многомиллионные рекламные контракты, боя с ним хотят легенды спорта — Флойд Мейвейзер и Джордж Сент-Пьер. Но, по словам представителей команды Орла, биться меньше чем за $50 млн он не станет. Самый популярный боец в России, возможно, и на планете. А вы что думаете?

Фёдор Емельяненко

Последний Император, он же самый лучший боец всех времён и народов. Фёдора любят во всем мире. Прежде всего за скромность, достойное поведение в клетке и за её пределами и, наверное, набожность. Емельяненко прошёл пик своей карьеры ещё в далёком 2008 году, но огонёк не покидает его глаз и поныне, вынуждая возвращаться в клетку снова и снова. Несмотря на огромную популярность, Фёдор практически не даёт интервью, не выходит в свет и неохотно ведёт свою страничку в "Инстаграме". Как и прежде, Емельяненко тренируется со своей командой в родном Старом Осколе, предпочитая использовать в подготовке ресурсы только земли русской (не считая редких вылазок в Голландию).

После памятного поединка с Фабио Мальдонадо в Москве в июне 2016 года Емельяненко заключил контракт с организацией Bellator. Мечта увидеть Последнего Императора в самом лучшем промоушене мира — UFC, так и осталась мечтой. Но, находясь в Bellator, Фёдор бьётся исключительно с экс-бойцами UFC. В уходящем году россиянин стал участником Гран-при тяжеловесов, победитель которого получит пояс чемпиона организации. По ходу розыгрыша Фёдор провел два поединка, сначала отправив в нокаут экс-чемпиона UFC Френка Мира, а затем выиграв техническим нокаутом у Чейла Соннена — бойца, трижды имевшего возможность стать лучшим в UFC, но все три попытки в итоге оказались для "говорливого" Чейла неудачными.

В январе 2019-го Емельяненко выйдет на решающий поединок против другого топового экс-бойца восьмиугольника — Райана Бейдера. И надо признать, что Райан в отличие от Мира и Соннена всё ещё в отличной форме и, по мнению большинства экспертов, именно он фаворит в предстоящем поединке. 2018 год стал лучшим для карьеры Фёдора Емельяненко со времён побед над Джеффом Монсоном и Сатоси Исии (2011 год), ведь начиная с 2012 года российский богатырь не проводил более одного поединка за календарный год.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко в отличие от Хабиба Нурмагомедова и своего старшего брата Фёдора, выступает исключительно в России, являясь, по своему собственному признанию, невыездным из-за судимости в 2015 году. В 2016 году, выйдя по УДО на свободу, Александр заключил соглашение с бойцовским клубом Рамзана Кадырова "Ахмат". В Чечне Емельяненко создали поистине сказочные условия для жизни и подготовки, полностью отгородив бойца от самой пагубной в его жизни привычки — употребления спиртного. Александр за считаные месяцы набрал потрясающую физическую форму и уже в 2017 году вернулся в клетку, одержав две быстрые победы над соперниками в рамках турниров "Ахмат".

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 7 Ноя 2018 в 11:07 PST

В 2018-м перевоплощение Емельяненко продолжилось — такой формы у русского богатыря не было даже во времена золотой карьеры в организации Pride. Александр охотно делится фрагментами своих тренировок с подписчиками в соцсетях, выкладывая видеоролики, на которых, к примеру, спортсмен 1000 раз выжимает от груди олимпийский гриф или на протяжении 60 минут без остановки избивает боксёрский снаряд. Емельяненко стал своим парнем в Чечне, о чём свидетельствует искренняя дружба с популярным бойцом Абдул-Рахманом Дудаевым и, конечно же, совместные фотографии с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом "Ахмата" Абузейдом Висмурадовым. Но в ноябре Емельяненко неожиданно объявил об уходе из чеченского клуба…

Надеемся, что закалка характера, которую Александр получил на Кавказе, сдержит его от вредных привычек и в то же время послужит основой для больших побед, которыми 37-летний Емельяненко будет радовать своих поклонников ещё долгие годы.

В уходящем году уроженец Белгородской области провёл четыре поединка, отправив поочередно Шимона Байора, Габриэля Гонзагу и Виктора Пешту в технический нокаут. Последний бой Александра состоялся 18 августа в рамках юбилейного турнира "Ахмат" в Москве. Соперником россиянина стал популярный американский тяжеловес, ветеран Bellator Тони Джонсон. Поединок боксера с борцом завершился вничью — Емельяненко на протяжении трёх раундов искал счастья в атаке, а массивный Тони в свою очередь пытался контролировать соперника в партере.

Каким окажется будущий год для Александра Емельяненко без отеческой опеки со стороны Рамзана Кадырова — вопрос на миллион! Но 2018-й стал для звёздного спортсмена одним из лучших в карьере и повторением сезонов 2004 и 2012 — в те годы, как и в нынешнем, Александр провёл по четыре поединка за 12 месяцев, но при этом и 2004 и 2012 году Емельяненко завершал с поражениями. В 2018-м Емельяненко никому не проигрывал!

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Мы предлагаем вам определить, кто достоин звания "боец года" в нашем голосовании: Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко или Александр Емельяненко.