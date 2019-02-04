"Авангард" уверенно победил СКА в присутствии Моуринью

Омичи дважды огорчили Магнуса Хеллберга, а армейцы не смогли забить во втором матче кряду.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на арене "Балашиха" закончился центральный матч очередного игрового дня, в котором омский "Авангард" принимал гостей из Северной столицы — СКА.

На игре, которая прошла при полном аншлаге, присутствовала и частичка современного футбола. Сам Жозе Моуринью пожаловал на матч и даже произвёл символическое вбрасывание перед началом игры. Правда, сделал это бывший тренер клуба "Манчестер Юнайтед" не без курьёза. Вбросив шайбу двум капитанам в центре площадки, Жозе внезапно поскользнулся и упал на лёд. Павел Дацюк поспешил на помощь знаменитому тренеру и помог тому подняться на ноги. Покинув лёд, Моуринью присел в ВИП-ложу и в компании с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, а также функционером Романом Ротенбергом наслаждался игрой.

Игра же получилась достаточно упорной, хотя по-настоящему опасных моментов у команд было не так много. Больше в матче повезло хоккеистам "Авангарда". Воспользовавшись ошибками обороны СКА, омичи забросили две безответные шайбы. На 17-й минуте первого периода Сергей Широков добил шайбу в ворота своей бывшей команды, реализовав выход два в одного. А во второй двадцатиминутке "ястребы" усилиями Бека Тэйлора разыграли большинство. СКА ничем ответить не смог. Все попытки армейцев хоть как-то зацепиться за игру разбивались о голкипера "Авангарда" Игоря Бобкова.

2:0 — уверенная победа омского клуба, а главному тренеру СКА Илье Воробьёву есть над чем подумать, ведь его подопечные не могут забить во втором матче подряд. СКА терпит второе поражение в двух последних играх, а омские хоккеисты порадовали уверенной победой не только своих болельщиков, но и Жозе Моуринью, ведь нет сомнений, что симпатизировал португальский специалист в этот вечер именно "Авангарду".