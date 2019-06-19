Комбаров: Уход из "Спартака" навсегда изменит мою жизнь

Футболист Дмитрий Комбаров опубликовал большой пост в своём инстаграме, где рассказал о трудном для себя решении покинуть "Спартак".
— Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со "Спартаком", где я провёл девять лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы. За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал чемпионом. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Я и дальше готов и хочу посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания, — написал он.
Ранее "Спартак" сообщил, что по обоюдному согласию сторон расторгает контракты с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Это решение уже прокомментировала "Фратрия".
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