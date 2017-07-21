Google, Microsoft и другие IT-гиганты попросили не запрещать ввоз iPhone в США

Лоббистская организация Computer & Communications Industry Association, которая объединяет такие компании, как Microsoft, Google, Amazon и Facebook, выступила на стороне Apple в судебном споре с производителем процессоров Qualcomm. Об этом сообщает Reuters.

Организация обратилась в американскую Комиссию по международной торговле (ITC) с требованием отклонить запрос Qualcomm о запрете импорта iPhone в США. По мнению представителей IT-индустрии, подобные санкции могут иметь далеко идущие последствия для всей отрасли.

— Если ITC примет решение о запрете ввоза iPhone в США, это позволит Qualcomm использовать своё монопольное положение для дальнейшего давления на компанию Apple и повышения цен на потребительские устройства. В данной ситуации на карту поставлена доступность iPhone и других смартфонов по более выгодным ценам, — заявил Эд Блэк, глава организации.

Он также отметил, что удовлетворение требований о запрете ввоза iPhone приведёт к "значительным потрясениям" для поставщиков Apple и в конечном итоге крайне отрицательно скажется на обычных потребителях.

Организация, объединяющая гигантов IT-индустрии, выступила против возможного запрета на ввоз iPhone в США Фото: © Flickr/Hamza Butt

Напомним, в январе 2017 года Apple обвинила Qualcomm в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Представители компании заявили, что поставщик требует слишком высокую плату за лицензии на использование патентов и мешает им сотрудничать с другими производителями чипов.

В мае Qualcomm подала в суд на четырёх поставщиков Apple, обвинив их в невыплате отчислений за использование запатентованных технологий. По утверждению представителей компании, Apple запретила своим партнёрам осуществлять выплаты чипмейкеру до момента вынесения решения по иску, ранее поданному корпорацией из Купертино.

В июле Qualcomm потребовала от американских властей запрета на ввоз новых iPhone в США и ограничения продаж уже ввезённых устройств. В компании заявили, что Apple нарушает шесть патентов, связанных с продлением срока службы телефона.

Позже глава Qualcomm Стив Молленкопф признался, что рассчитывает урегулировать патентный спор с компанией Apple во внесудебном порядке. По его мнению, у купертиновцев "нет иного выбора, кроме как заплатить", поскольку в противном случае их ждут ещё более серьёзные финансовые потери.

19 июля четыре поставщика Apple — Foxconn Technology, Compal Electronics, Pegatron Corp. и Wistron Corp. — подали в суд на Qualcomm. Истцы обвинили производителя чипов в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Позже представители Apple сообщили, что они намерены ходатайствовать об объединении заявления поставщиков с собственным иском против Qualcomm.