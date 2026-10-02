Советский Союз полвека назад: 30 архивных фото 1976 года, от которых защемит в сердце Оглавление Быт обычных граждан: свежая пресса, чай и магазин «Океан» Детство в СССР: пионерский лагерь, Кремль и День птиц Самые необычные кадры 1976 года: тигр в Уфе и «Красная стрела» Прорыв в технологиях: первый КАМАЗ, Ил-76 и нефтепроводы Трудовые будни страны: алтайский хлеб и байкальский омуль Чем гордилась страна: полёт «Союза-22» и олимпийское золото Что смотрели и слушали в СССР: балет, эстрада, кино и мультфильмы Тигр на улице Уфы, первый КАМАЗ с конвейера и Пугачёва в платье в горошек: всё это 1976 год. Life.ru собрал 30 архивных снимков от газетного киоска до орбиты, где Советский Союз полувековой давности выглядит не таким уж и древним. СССР 50 лет назад: 30 фотографий 1976 года из архива ТАСС. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Виктор Воног, © Magnific / Creative_hat

Газетные киоски, магазинные прилавки, пионерские горны и поезда дальнего следования. В 1976 году в СССР строили заводы, ходили в театр, снимали кино и болели за спортсменов. Эти 30 кадров из фотобанка ТАСС помогают рассмотреть страну полвека назад — от повседневных занятий до больших достижений.

Быт обычных граждан: свежая пресса, чай и магазин «Океан»

На этих фотографиях интересно рассматривать мелочи: упаковки, одежду, причёски и оформление витрин. Снимки сохраняют детали, которые обычно остаются за пределами исторических хроник. Здесь история начинается с газетного разворота и банки на магазинной полке.

Новости у киоска: свежая пресса в феврале 1976-го

Газетный киоск в СССР: свежая пресса в феврале 1976 года. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

За чаем и кофе — в магазин на улице Кирова в Москве

Магазин на улице Кирова в Москве, 1976 год. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Консервы и прилавки: магазин «Океан» в Актюбинске

Рыбный магазин «Океан» в Актюбинске: прилавки СССР 1976 года. Фото © ТАСС / Д. Карачун

Автобусы и широкие улицы: Минск летом 1976 года

Минск летом 1976 года: автобусы и широкие проспекты. Фото © ТАСС / А. Михаленко

Детство в СССР: пионерский лагерь, Кремль и День птиц

У детства на этих кадрах свои приметы: школьная форма, пионерский галстук, горн и самодельные скворечники. Фотограф застал детей за общими занятиями — на экскурсии, летнем отдыхе и празднике птиц.

Школьники в Кремле

Советские школьники на экскурсии в Кремле, 1976 год. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Горн зовёт: пионерское лето

Пионерский лагерь в СССР: горнист трубит сбор. Фото © ТАСС / В. Лисицын

Скворечники напоказ: День птиц

День птиц в СССР: школьники со скворечниками. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Самые необычные кадры 1976 года: тигр в Уфе и «Красная стрела»

Большой пациент: на приёме у ветеринара

Ветеринар в СССР осматривает крупного пациента, 1976 год. Фото © ТАСС / Олег Литвин

Необычный пешеход: тигр на улице Уфы

Тигр на улице Уфы: необычный кадр 1976 года. Фото © ТАСС / Виктор Воног

Прорыв в технологиях: первый КАМАЗ, Ил-76 и нефтепроводы

Не каждый кадр из прошлого выглядит привычно. Тигр среди городского транспорта удивляет и спустя полвека, а старый автомобиль на параде напоминает: у людей 1976 года тоже было своё представление о ретро.

Автомобильная история на ходу: парад машин-ветеранов

Парад машин-ветеранов в СССР: ретро 1976 года. Фото © ТАСС / Алексей Стужин

Между Ленинградом и Москвой: экспресс «Красная стрела»

Экспресс «Красная стрела» между Ленинградом и Москвой. Фото © Фотохроника ТАСС

Крылья для больших грузов: самолёт Ил-76

Транспортный самолёт Ил-76: новинка советской авиации. Фото © Фотохроника ТАСС

Среди льдов: атомный ледокол «Ленин»

Атомный ледокол «Ленин» во льдах, 1976 год. Фото © ТАСС / Степан Губский

Кстати, 49 лет назад, 17 августа 1977 года, в СССР появился ещё один атомный ледокол с названием «Арктика». Чем он отличался от «Ленина» и почему даже сегодня ему нет равных — написали отдельно тут, почитайте!

Первый год выпуска грузовиков: на Камском автомобильном заводе

Первые грузовики КАМАЗ на конвейере в 1976 году. Фото © Фотохроника ТАСС

16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера КАМАЗа сошёл первый грузовик. Октябрьская фотография показывает завод в тот же год: автомобили уже проходят через сборочный цех.

Трубы, краны и земляные работы: строительство нефтепровода

Строительство нефтепровода в СССР в 1976 году. Фото © ТАСС / В. Гулевич

Трудовые будни страны: алтайский хлеб и байкальский омуль

Работа на этих снимках выглядит по-разному. На одном — тяжёлая техника и длинные трубы, на другом — стол и небольшие детали. Рядом с заводским трудом — хлеб и рыба: ещё две стороны жизни огромной страны.

Хлеб на фоне осеннего поля: «Алтайский каравай»

«Алтайский каравай»: хлеб на фоне осеннего поля. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Улов на берегу: байкальский омуль

Байкальский омуль: улов рыбаков на берегу Байкала. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Точная работа: на Киевском заводе вычислительных машин

Киевский завод вычислительных машин в 1976 году. Фото © ТАСС / Алексей Поддубный

Наука под водой: биолог моря

Морской биолог за работой: советская наука под водой. Фото © ТАСС / К.Обезьянов

Чем гордилась страна: полёт «Союза-22» и олимпийское золото

Через круглый люк: космонавт Валерий Быковский

Космонавт Валерий Быковский в 1976 году. Фото © Фотохроника ТАСС

С 15 по 23 сентября 1976 года Валерий Быковский и Владимир Аксёнов совершили полёт на «Союзе-22». В программу входила многозональная съёмка земной поверхности фотоаппаратом МКФ-6, который разработали специалисты СССР и ГДР. Космос служил не только направлением для путешествия, но и точкой, откуда можно изучать Землю.

Земля из космоса в сентябре 1976 года

Земля из космоса: съёмка с «Союза-22» в сентябре 1976 года. Фото © ТАСС / Валерий Быковский

Танец на льду: Людмила Пахомова и Александр Горшков

Людмила Пахомова и Александр Горшков: танцы на льду, 1976 год. Фото © ТАСС / Юрий Житлухин

В 1976 году зимние Олимпийские игры прошли в Инсбруке, а летние — в Монреале. Пахомова и Горшков стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду. В Монреале сборная СССР завоевала 49 золотых, 41 серебряную и 35 бронзовых медалей — всего 125 наград. Она заняла первое место и по числу золотых медалей, и по общему количеству. Фотографии в этой части подборки показывают спортивную жизнь 1976 года, а не сами олимпийские победы.

Гибкость и равновесие: гимнастка Ольга Корбут

Гимнастка Ольга Корбут в олимпийском 1976 году. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Футбол в движении: чемпионат СССР

Чемпионат СССР по футболу 1976 года. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Что смотрели и слушали в СССР: балет, эстрада, кино и мультфильмы

Балет, эстрада и кино дают другую палитру эпохи: сценические костюмы, повседневную одежду артистов, декорации и свет. Для этой части подборки важны не только известные лица, но и то, как они выглядели перед камерой полвека назад.

Большой балет: Майя Плисецкая

Балерина Майя Плисецкая в 1976 году. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Платье в горошек и объёмная причёска: Алла Пугачёва в 1976 году

Алла Пугачёва в 1976 году: платье в горошек и пышная причёска. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Кино в костюмах другой эпохи: кадр из «Рабы любви»

Кадр из фильма «Раба любви» Никиты Михалкова, 1976 год. Фото © Фотохроника ТАСС

Французская гостья: певица Мирей Матье

Французская певица Мирей Матье, любимица советской публики. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Мирей Матье впервые приехала в СССР летом 1967 года с труппой парижского мюзик-холла «Олимпия» и выступила в Москве, Ленинграде и Казани. В 1976-м она вернулась уже звездой мирового уровня и пела на сцене Большого театра на Неделе телевидения Франции в СССР.

Мультфильм делают руками: съёмки «Как лечить Удава»

Съёмки кукольного мультфильма «Как лечить Удава». Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Зал слушает стихи: «Вечер поэзии» в Москве

«Вечер поэзии» в Москве: зал слушает стихи, 1976 год. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Владимир Саво

На одном из последних кадров человек работает с кукольными героями, на другом зал собрался на литературные чтения. Так рядом с заводами, самолётами и спортивными аренами в фотохронике остаются маленькая мастерская и вечер со стихами.

Полвека назад жизнь шла в другом ритме: без смартфонов, с газетой у киоска и письмами вместо сообщений. Зато на этих снимках так много узнаваемого! Покупатели выбирают чай, дети гордятся своими скворечниками, а зрители замирают перед любимыми артистами. 1976 год оставил стране первый КАМАЗ, олимпийское золото, новые фильмы и мультфильмы. А песни из мультиков той поры многие помнят наизусть до сих пор, так что смело проверьте себя и продолжите строчки из песен советских мультфильмов.

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Авторы Сергей Трофимов