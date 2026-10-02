Советский Союз полвека назад: 30 архивных фото 1976 года, от которых защемит в сердце
Оглавление
Тигр на улице Уфы, первый КАМАЗ с конвейера и Пугачёва в платье в горошек: всё это 1976 год. Life.ru собрал 30 архивных снимков от газетного киоска до орбиты, где Советский Союз полувековой давности выглядит не таким уж и древним.
СССР 50 лет назад: 30 фотографий 1976 года из архива ТАСС. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Виктор Воног, © Magnific / Creative_hat
Газетные киоски, магазинные прилавки, пионерские горны и поезда дальнего следования. В 1976 году в СССР строили заводы, ходили в театр, снимали кино и болели за спортсменов. Эти 30 кадров из фотобанка ТАСС помогают рассмотреть страну полвека назад — от повседневных занятий до больших достижений.
Быт обычных граждан: свежая пресса, чай и магазин «Океан»
На этих фотографиях интересно рассматривать мелочи: упаковки, одежду, причёски и оформление витрин. Снимки сохраняют детали, которые обычно остаются за пределами исторических хроник. Здесь история начинается с газетного разворота и банки на магазинной полке.
Новости у киоска: свежая пресса в феврале 1976-го
Газетный киоск в СССР: свежая пресса в феврале 1976 года. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой
За чаем и кофе — в магазин на улице Кирова в Москве
Магазин на улице Кирова в Москве, 1976 год. Фото © ТАСС / Валентин Кунов
Консервы и прилавки: магазин «Океан» в Актюбинске
Рыбный магазин «Океан» в Актюбинске: прилавки СССР 1976 года. Фото © ТАСС / Д. Карачун
Автобусы и широкие улицы: Минск летом 1976 года
Минск летом 1976 года: автобусы и широкие проспекты. Фото © ТАСС / А. Михаленко
Детство в СССР: пионерский лагерь, Кремль и День птиц
У детства на этих кадрах свои приметы: школьная форма, пионерский галстук, горн и самодельные скворечники. Фотограф застал детей за общими занятиями — на экскурсии, летнем отдыхе и празднике птиц.
Школьники в Кремле
Советские школьники на экскурсии в Кремле, 1976 год. Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Горн зовёт: пионерское лето
Пионерский лагерь в СССР: горнист трубит сбор. Фото © ТАСС / В. Лисицын
Скворечники напоказ: День птиц
День птиц в СССР: школьники со скворечниками. Фото © ТАСС / Рудольф Дик
Самые необычные кадры 1976 года: тигр в Уфе и «Красная стрела»
Большой пациент: на приёме у ветеринара
Ветеринар в СССР осматривает крупного пациента, 1976 год. Фото © ТАСС / Олег Литвин
Необычный пешеход: тигр на улице Уфы
Тигр на улице Уфы: необычный кадр 1976 года. Фото © ТАСС / Виктор Воног
Прорыв в технологиях: первый КАМАЗ, Ил-76 и нефтепроводы
Не каждый кадр из прошлого выглядит привычно. Тигр среди городского транспорта удивляет и спустя полвека, а старый автомобиль на параде напоминает: у людей 1976 года тоже было своё представление о ретро.
Автомобильная история на ходу: парад машин-ветеранов
Парад машин-ветеранов в СССР: ретро 1976 года. Фото © ТАСС / Алексей Стужин
Между Ленинградом и Москвой: экспресс «Красная стрела»
Экспресс «Красная стрела» между Ленинградом и Москвой. Фото © Фотохроника ТАСС
Крылья для больших грузов: самолёт Ил-76
Транспортный самолёт Ил-76: новинка советской авиации. Фото © Фотохроника ТАСС
Среди льдов: атомный ледокол «Ленин»
Атомный ледокол «Ленин» во льдах, 1976 год. Фото © ТАСС / Степан Губский
Кстати, 49 лет назад, 17 августа 1977 года, в СССР появился ещё один атомный ледокол с названием «Арктика». Чем он отличался от «Ленина» и почему даже сегодня ему нет равных — написали отдельно тут, почитайте!
Первый год выпуска грузовиков: на Камском автомобильном заводе
Первые грузовики КАМАЗ на конвейере в 1976 году. Фото © Фотохроника ТАСС
16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера КАМАЗа сошёл первый грузовик. Октябрьская фотография показывает завод в тот же год: автомобили уже проходят через сборочный цех.
Трубы, краны и земляные работы: строительство нефтепровода
Строительство нефтепровода в СССР в 1976 году. Фото © ТАСС / В. Гулевич
Трудовые будни страны: алтайский хлеб и байкальский омуль
Работа на этих снимках выглядит по-разному. На одном — тяжёлая техника и длинные трубы, на другом — стол и небольшие детали. Рядом с заводским трудом — хлеб и рыба: ещё две стороны жизни огромной страны.
Хлеб на фоне осеннего поля: «Алтайский каравай»
«Алтайский каравай»: хлеб на фоне осеннего поля. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков
Улов на берегу: байкальский омуль
Байкальский омуль: улов рыбаков на берегу Байкала. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Точная работа: на Киевском заводе вычислительных машин
Киевский завод вычислительных машин в 1976 году. Фото © ТАСС / Алексей Поддубный
Наука под водой: биолог моря
Морской биолог за работой: советская наука под водой. Фото © ТАСС / К.Обезьянов
Чем гордилась страна: полёт «Союза-22» и олимпийское золото
Через круглый люк: космонавт Валерий Быковский
Космонавт Валерий Быковский в 1976 году. Фото © Фотохроника ТАСС
С 15 по 23 сентября 1976 года Валерий Быковский и Владимир Аксёнов совершили полёт на «Союзе-22». В программу входила многозональная съёмка земной поверхности фотоаппаратом МКФ-6, который разработали специалисты СССР и ГДР. Космос служил не только направлением для путешествия, но и точкой, откуда можно изучать Землю.
Земля из космоса в сентябре 1976 года
Земля из космоса: съёмка с «Союза-22» в сентябре 1976 года. Фото © ТАСС / Валерий Быковский
Танец на льду: Людмила Пахомова и Александр Горшков
Людмила Пахомова и Александр Горшков: танцы на льду, 1976 год. Фото © ТАСС / Юрий Житлухин
В 1976 году зимние Олимпийские игры прошли в Инсбруке, а летние — в Монреале. Пахомова и Горшков стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду. В Монреале сборная СССР завоевала 49 золотых, 41 серебряную и 35 бронзовых медалей — всего 125 наград. Она заняла первое место и по числу золотых медалей, и по общему количеству. Фотографии в этой части подборки показывают спортивную жизнь 1976 года, а не сами олимпийские победы.
Гибкость и равновесие: гимнастка Ольга Корбут
Гимнастка Ольга Корбут в олимпийском 1976 году. Фото © ТАСС / Александр Яковлев
Футбол в движении: чемпионат СССР
Чемпионат СССР по футболу 1976 года. Фото © ТАСС / Игорь Уткин
Что смотрели и слушали в СССР: балет, эстрада, кино и мультфильмы
Балет, эстрада и кино дают другую палитру эпохи: сценические костюмы, повседневную одежду артистов, декорации и свет. Для этой части подборки важны не только известные лица, но и то, как они выглядели перед камерой полвека назад.
Большой балет: Майя Плисецкая
Балерина Майя Плисецкая в 1976 году. Фото © ТАСС / Александр Коньков
Платье в горошек и объёмная причёска: Алла Пугачёва в 1976 году
Алла Пугачёва в 1976 году: платье в горошек и пышная причёска. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров
Кино в костюмах другой эпохи: кадр из «Рабы любви»
Кадр из фильма «Раба любви» Никиты Михалкова, 1976 год. Фото © Фотохроника ТАСС
Французская гостья: певица Мирей Матье
Французская певица Мирей Матье, любимица советской публики. Фото © ТАСС / Александр Коньков
Мирей Матье впервые приехала в СССР летом 1967 года с труппой парижского мюзик-холла «Олимпия» и выступила в Москве, Ленинграде и Казани. В 1976-м она вернулась уже звездой мирового уровня и пела на сцене Большого театра на Неделе телевидения Франции в СССР.
Мультфильм делают руками: съёмки «Как лечить Удава»
Съёмки кукольного мультфильма «Как лечить Удава». Фото © ТАСС / Людмила Пахомова
Зал слушает стихи: «Вечер поэзии» в Москве
«Вечер поэзии» в Москве: зал слушает стихи, 1976 год. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Владимир Саво
На одном из последних кадров человек работает с кукольными героями, на другом зал собрался на литературные чтения. Так рядом с заводами, самолётами и спортивными аренами в фотохронике остаются маленькая мастерская и вечер со стихами.
Полвека назад жизнь шла в другом ритме: без смартфонов, с газетой у киоска и письмами вместо сообщений. Зато на этих снимках так много узнаваемого! Покупатели выбирают чай, дети гордятся своими скворечниками, а зрители замирают перед любимыми артистами. 1976 год оставил стране первый КАМАЗ, олимпийское золото, новые фильмы и мультфильмы. А песни из мультиков той поры многие помнят наизусть до сих пор, так что смело проверьте себя и продолжите строчки из песен советских мультфильмов.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!