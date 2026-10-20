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Опубликовано 20 октября, 15:30
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Тест: Слабо вспомнить 7 фильмов СССР только по блюду на столе? Лица героев мы скрыли!

В советском кино еда порой запоминалась не хуже актёров. В Международный день поваров 20 октября Life.ru предлагает узнать знакомые фильмы по блюдам на столе. Только вот лица героев будут спрятаны! Справитесь без такой подсказки?

Коллаж © Life.ru. Обложка © Magnific / memetsaputra, © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Коллаж © Life.ru. Обложка © Magnific / memetsaputra, © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

20 октября отмечается Международный день поваров — отличный повод вспомнить самые аппетитные сцены советского кино. Иногда обычный бутерброд или тарелка картошки могут рассказать внимательному зрителю больше, чем декорации. Мы подготовили семь вопросов: смотрите на угощения, посуду и сервировку, а затем выбирайте фильм. За каждый правильный ответ — один балл.

С блюдами разобрались — а узнаете ли вы советские фильмы по одежде героев, если лица снова спрятаны? Затем попробуйте назвать семь фантастических фильмов по одному кадру и вспомнить, сколько стоили привычные товары и услуги в СССР. Проверим, что помнится лучше: наряды киногероев, космические приключения или советские ценники?

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Анна Московко
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