Тест: Слабо вспомнить 7 фильмов СССР только по блюду на столе? Лица героев мы скрыли!

20 октября отмечается Международный день поваров — отличный повод вспомнить самые аппетитные сцены советского кино. Иногда обычный бутерброд или тарелка картошки могут рассказать внимательному зрителю больше, чем декорации. Мы подготовили семь вопросов: смотрите на угощения, посуду и сервировку, а затем выбирайте фильм. За каждый правильный ответ — один балл.