Феодоровская икона Божией Матери: история, значение и в чём помогает Оглавление История Феодоровской иконы: от Городца до Костромы Почему икона называется Феодоровской и как правильно ставить ударение Значение и иконография образа Феодоровская икона и династия Романовых В чём помогает Феодоровская икона и о чём ей молятся Тропарь и короткая молитва Феодоровской иконе Где находится Феодоровская икона сейчас Дни памяти Феодоровской иконы: 27 марта и 29 августа Частые вопросы Феодоровская икона Божией Матери: история появления, значение образа, в чём помогает и о чём молятся, где находится в Костроме и когда день памяти. Феодоровская икона Божией Матери: история, значение и в чём помогает. Обложка © ChatGPT

Феодоровская икона Божией Матери — одна из главных святынь России. Её история связана с Костромой, с татарским нашествием и с воцарением династии Романовых. По преданию, её написал евангелист Лука. Но даже если отбросить предания, это образ с очень долгой и непростой судьбой. Рассказываем, откуда он взялся, почему называется Феодоровским и о чём перед ним молятся.

Вот главное об иконе.

Тип иконографии: «Умиление» (Елеуса).

«Умиление» (Елеуса). Дни памяти: 27 марта и 29 августа.

27 марта и 29 августа. Местонахождение: Богоявленский собор Костромского кремля (по данным на 2026 год).

Богоявленский собор Костромского кремля (по данным на 2026 год). Связь с Романовыми: этой иконой благословили на царство Михаила Фёдоровича в 1613 году.

История Феодоровской иконы: от Городца до Костромы

Начинается всё в XII веке. По преданию, икона находилась в часовне недалеко от города Городец. Позже там устроили монастырь. Но во время нашествия Батыя обитель сгорела. Все думали, что икона погибла в огне.

А потом произошло то, что церковная традиция называет обретением. В 1239 году костромской князь Василий Георгиевич охотился в лесу. На сосне он увидел икону. Когда попытался её снять, она поднялась в воздух. Князь позвал духовенство и народ. После молитвы икону сняли с дерева и отнесли в Кострому.

Накануне горожане видели, как по городу с иконой в руках шёл воин в богатой одежде. Он был похож на святого великомученика Феодора Стратилата. В честь него в Костроме был построен собор. Поэтому икону и назвали Феодоровской.

А ещё есть деталь, которая говорит о том, что это была та самая икона. Среди людей, пришедших поклониться образу, были жители разорённого Городца. Они узнали в нём ту самую икону, которая когда-то стояла в их часовне.

Почему икона называется Феодоровской и как правильно ставить ударение

Название иконы связано с несколькими «Феодорами».

Во-первых, это святой великомученик Феодор Стратилат. Именно его образ, по преданию, видели горожане, когда икону несли по Костроме. Во-вторых, это князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. В крещении он носил имя Феодор. И икона была его моленным образом.

Ударение. Правильно говорить Фео́доровская. Ударение на второй слог — «о». Это важно, потому что в разговорной речи можно услышать «Феодо́ровская». Но церковная традиция и историческое название — именно Фео́доровская.

Значение и иконография образа

Феодоровская икона относится к типу «Умиление» (по-гречески «Елеуса»). Это самый лиричный и самый горький тип иконографии Богородицы. На нём Младенец и Богородица прильнули друг к другу.

Но у Феодоровской есть особенность, которая отличает её от других «Умилений». На ней Младенец Христос стоит, а не сидит. Его левая ножка обнажена до колена и согнута. Это символ будущих крестных страданий. А пяточка Христа отвернута от смотрящего. На Владимирской иконе, например, она развёрнута к нему.

Свою левую руку Богородица обращает в молитвенном жесте к Сыну. И одновременно прижимает её к сердцу, которое предчувствует будущие муки.

Двусторонняя икона. Это ещё одна особенность. На обратной стороне образа помещён лик святой великомученицы Параскевы. Исследователи предполагают, что появление этого образа связано с супругой Александра Невского.

Образ Феодоровской иконы близок к Владимирской. Об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Феодоровская икона и династия Романовых

Феодоровская икона и династия Романовых. Фото © ChatGPT

Самое известное событие в истории иконы произошло в 1613 году. В Костроме, в Ипатьевском монастыре, юного Михаила Фёдоровича Романова благословили на царство. И сделала это его мать, инокиня Марфа. Благословение было именно Феодоровской иконой.

С этого момента икона стала святыней дома Романовых. Её почитали все представители династии. А ещё была традиция: немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая православие, получали отчество Фёдоровна — в честь этой иконы.

Последняя русская императрица, Александра Фёдоровна, особенно чтила этот образ. Без Феодоровской иконы она никуда не выезжала. Образ был найден в доме Ипатьева в Екатеринбурге после расстрела царской семьи.

Ещё одна икона, связанная с судьбой царской семьи, — Державная.

В чём помогает Феодоровская икона и о чём ей молятся

В чём помогает Феодоровская икона и о чём ей молятся. Фото © ChatGPT

Феодоровская икона издавна считается покровительницей семейной жизни. К ней обращаются в самых разных нуждах.

О счастливом супружестве. Это одна из главных традиций почитания этого образа.

Это одна из главных традиций почитания этого образа. О даровании детей. К иконе молятся в случае длительной бездетности.

К иконе молятся в случае длительной бездетности. О благополучной беременности и родах. По традиции, перед этим образом просят помощи при вынашивании ребёнка и трудных родах.

По традиции, перед этим образом просят помощи при вынашивании ребёнка и трудных родах. О семейном благополучии и воспитании детей. Об этом тоже молятся Феодоровской.

Об этом тоже молятся Феодоровской. Об исцелении от недугов. В церковной традиции икона связана с чудесными исцелениями.

Важно помнить: молитва — это не замена наблюдению у врача. Если вы ждёте ребёнка или планируете беременность, пожалуйста, следуйте рекомендациям специалистов. Вера и медицина не противоречат друг другу.

Похожая история обретения и почитания — у Казанской иконы Божией Матери.

Тропарь и короткая молитва Феодоровской иконе

Тропарь и молитва — это тексты, которые читают перед иконой. Полный акафист и все молитвы мы собрали в отдельном материале.

Тропарь, глас 4:

Днесь светло красуется древний град Кострома, / и вся Российская страна веселится, / песньми и пением славящи Тя, Богородице, / и припадающи к Твоему чудотворному образу, / от него же благодать исцелений всем верным подается, / и всякий град и страна от всех бед избавляется, / и вся души наша спасаются.

Короткая молитва:

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, Пречистая Дево Марие! Приими смиренное моление наше и принеси е ко Престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет нам, грешным, и да подаст нам вся благая, нужная душам и телесем нашим: веру правую, надежду крепкую, любовь нелицемерную, целомудрие, смирение, кротость и всякую добродетель. Избави нас от всякаго искушения, скорби и болезни, и от всякаго зла. Аминь.

Полный текст акафиста и молитв — в статье [«Молитва и акафист Феодоровской иконе»] [ССЫЛКА: вставить после публикации].

А о том, как подать записку в храме, — читайте здесь.

Где находится Феодоровская икона сейчас

С 1991 года икона пребывала в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. Это был её дом на протяжении десятилетий.

5 ноября 2023 года, по благословению патриарха Кирилла, чудотворный образ перенесли в воссозданный Богоявленский собор Костромского кремля.

До этого, в XX веке, икона пережила многое. Успенский собор Костромы, где она находилась веками, был разрушен в 1930-х. Но сама икона не попала в руки безбожников. Её передавали из храма в храм. И перед ней никогда не прекращалась молитва.

Храмы в честь Феодоровской иконы есть по всей России. Один из самых известных — Феодоровский собор в Ярославле. А в Городце действует Феодоровский монастырь, связанный с историей обретения образа. Оба места — действующие приходы и обители с регулярными богослужениями и паломническими программами.

Дни памяти Феодоровской иконы: 27 марта и 29 августа

У иконы два дня памяти. И оба связаны с важными событиями.

27 марта (14 марта по старому стилю). В этот день в 1613 году Михаила Фёдоровича благословили на царство. Праздник установлен в память об этом событии.

29 августа (16 августа по старому стилю). День обретения иконы в Костроме в 1239 году.

Частые вопросы

Где находится оригинал Феодоровской иконы?

С 1991 года она пребывала в Богоявленско-Анастасиином соборе в Костроме. В 2023 году образ был перенесен в воссозданный Богоявленский собор Костромского кремля.

Как правильно — Фео́доровская или Феодо́ровская?

Правильно — Фео́доровская. Ударение на второй слог. Название связано с Феодором Стратилатом и князем Ярославом-Феодором.

О чём молятся перед Феодоровской иконой беременные?

По традиции, перед этим образом просят о благополучной беременности и родах. А также о даровании детей. Но молитва не заменяет наблюдения у врача.

Когда празднуется день Феодоровской иконы?

Два дня памяти: 27 марта и 29 августа.

Можно ли молиться Феодоровской иконе дома?

Да. Дома можно читать тропарь, молитву, акафист. Для этого не нужно специального разрешения. Главное — вера и внимание.

Другие чудотворные образы — в разделе Иконы и святыни. А о ещё одной почитаемой иконе — «Икона Троеручица».

Авторы Андрей Соколов