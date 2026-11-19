Икона Божией Матери «Троеручица»: история, значение и в чем помогает Оглавление История иконы «Троеручица»: преподобный Иоанн Дамаскин и чудо исцеления Почему у Богородицы на иконе три руки Значение иконы и как она выглядит В чем помогает икона «Троеручица» и о чем молятся Где находится икона «Троеручица»: Афон и чтимые списки в России Дни празднования иконы «Троеручица» Молитва перед иконой «Троеручица» Частые вопросы Еще об иконах Икона Божией Матери «Троеручица»: история появления и почему у Богородицы три руки, значение образа, в чем помогает, где находится и дни празднования. Икона Божией Матери «Троеручица»: история, значение и в чем помогает. Обложка © ChatGPT

Икона Божией Матери «Троеручица» — образ, на котором у Богородицы изображена третья рука. По преданию, ее добавил к образу преподобный Иоанн Дамаскин в благодарность за исцеление. Древний образ хранится на Афоне, в сербском монастыре Хиландар. Перед иконой молятся о помощи в болезнях, в трудных жизненных обстоятельствах, в семье и в работе. Дни празднования — 11 и 25 июля по новому стилю.

История иконы «Троеручица»: преподобный Иоанн Дамаскин и чудо исцеления

История образа связана с жизнью святого Иоанна Дамаскина, богослова и автора церковных песнопений. Он жил в VIII веке, в эпоху иконоборчества. Император Лев III Исавр запретил почитание икон. Иоанн написал в защиту икон несколько трактатов, и его оклеветали перед дамасским халифом, обвинив в государственной измене.

По преданию, халиф приказал отсечь Иоанну кисть руки. Святой получил ее обратно, приложил к запястью и долго молился перед иконой Богородицы. Он просил, чтобы рука, которой он писал в защиту православной веры, осталась с ним. Иоанн уснул и увидел Божию Матерь. Она обещала ему исцеление и велела трудиться этой рукой. Утром он обнаружил, что рука цела. Остался лишь тонкий след на месте ранения.

В благодарность Иоанн сделал из серебра изображение кисти и прикрепил его к иконе. С тех пор образ называют «Троеручицей».

Дальнейший путь иконы известен по преданию. Иоанн принял постриг в лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда образ. В XIII веке лавра подарила его сербскому архиепископу Савве. Тот перенес икону в Сербию.

Когда страну охватили смуты, икону, по преданию, возложили на осла и отпустили его без проводника. Осел дошел до афонского монастыря Хиландар и остановился у его ворот. Монахи приняли это как знак и оставили образ в обители.

Почему у Богородицы на иконе три руки

Третья рука принадлежит не Богородице, а преподобному Иоанну Дамаскину. Это серебряная кисть, которую он принес в дар иконе в память об исцелении. Божия Матерь на «Троеручице» изображена обычной, с двумя руками.

Есть и второе, афонское сказание. Хиландарский иконописец хотел написать Богородицу «Одигитрию» и наметил рисунок мелом. Вернувшись в келью, он увидел на доске контур третьей руки. Он стер рисунок, но тот появился снова. Когда это повторилось в третий раз, монах услышал голос, запрещавший стирать третью руку. После этого он написал образ с тремя руками.

Значение иконы и как она выглядит

«Троеручица» относится к типу «Одигитрия» («Путеводительница»). Богородица держит Младенца Христа на правой руке. Левой рукой Она словно указывает на Него как на Путь. Третья рука находится внизу, под левой рукой Божией Матери.

Для верующих образ напоминает о защите святых икон в годы иконоборчества. Он говорит и о том, что молитва, обращенная к Богородице, услышана. Это память о человеке, который остался верен своим убеждениям, несмотря на клевету и боль.

Искусствоведы считают хиландарский образ работой греческого иконописца XIV века, а не исходной иконой Иоанна Дамаскина. Одни видят в нем список утраченного оригинала, а монахи Афона почитают его как древнюю святыню. Для церковного почитания это не меняет главного: перед образом молятся много веков.

В чем помогает икона «Троеручица» и о чем молятся

Верующие обращаются к Божией Матери перед этой иконой в самых разных нуждах. Чаще всего вспоминают такие:

Икона Божией Матери «Троеручица»: история, значение и в чем помогает. Коротко главное. Инфографика Life.ru

болезни рук и травмы;

тяжелые болезни, свои и близких;

семейные трудности и разлады;

работа, ремесло, рукоделие;

несправедливые обвинения и клевета.

Связь с рукоделием и ремеслом понятна из истории образа. Иоанн Дамаскин получил исцеление руки, которой писал, поэтому к «Троеручице» обращаются люди, чей труд связан с руками. Тема клеветы тоже идет из жития: святой пострадал именно от ложного обвинения.

Церковь учит, что молитва не заменяет медицинскую помощь. При болезни нужно лечиться и слушать врачей, а молитва дает поддержку и надежду.

Где находится икона «Троеручица»: Афон и чтимые списки в России

Оригинал находится на Афоне, в монастыре Хиландар. Образ считается покровителем обители.

Новый Иерусалим. В 1661 году из Хиландара для патриарха Никона прислали список иконы. Его доставили в Москву 28 июня (11 июля по новому стилю) и поместили в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. После 1919 года этот образ был утрачен. Сохранился список, сделанный по заказу обители в середине XIX века.

Храм Успения в Гончарах. Здесь находится список 1716 года, снятый с новоиерусалимского образа. Еще один список помещен в изразцовом киоте на западной стене храма.

Свято-Данилов монастырь. В Москве чтится список конца XVII — начала XVIII века. Впервые его упоминают в описи монастыря 1725 года.

Списков этой иконы в России много, и во многих храмах она считается особо почитаемой.

Дни празднования иконы «Троеручица»

Икону празднуют дважды в год по новому стилю:

11 июля (28 июня по старому стилю) — в память о доставке списка из Хиландара в Москву в 1661 году;

25 июля (12 июля по старому стилю) — второй день почитания образа.

В эти дни в храмах служат литургию и молебен перед иконой, а где есть список образа, — и акафист. Многие приходят помолиться и поставить свечу.

Молитва перед иконой «Троеручица»

Ниже — церковное песнопение иконе в русском переводе:

Как светозарная звезда из Сербии на Афон чудесно прибыла почитаемая всеми икона Твоя Троеручица, ее же монастырь Хиландар с благоговением приняв, как Божественный дар свыше, прославляет Тебя, Владычицу, и в сокрушении сердечном взывает: «Не удали милость Твою от нас, но пребудь с нами во веки».

Другие молитвы и акафист читайте в отдельной статье «Молитва и акафист иконе «Троеручица».

Частые вопросы

Почему икона называется «Троеручица»?

На ней есть третья рука. Это серебряная кисть, которую святой Иоанн Дамаскин прикрепил к образу в благодарность за исцеление собственной руки.

В чем помогает икона «Троеручица»?

Верующие молятся перед ней о болезнях рук и тяжелых недугах, о семейных трудностях, о работе и ремесле, а также при несправедливых обвинениях. Помните, что молитва не заменяет лечения.

Где находится оригинал иконы?

Почитаемый древний образ хранится в монастыре Хиландар на Афоне.

Когда празднуется день иконы «Троеручица»?

Дважды в год: 11 и 25 июля по новому стилю.

Какую молитву читают перед иконой?

Можно прочитать церковное песнопение, приведенное выше. Полные молитвы и акафист — в отдельной статье.

Еще об иконах

Все иконы и святыни — в разделе «Иконы и святыни» .

Авторы Анна Розанова