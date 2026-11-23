Икона Божией Матери «Нечаянная радость»: история, значение и в чём помогает Оглавление История иконы «Нечаянная радость»: видение грешника Почему радость называется нечаянной Как выглядит икона «Нечаянная радость» и что на ней написано В чём помогает икона «Нечаянная радость» и о чём молятся О покаянии и исправлении жизни О детях и близких, оказавшихся в беде При зависимостях В скорби и отчаянии Когда празднуют икону «Нечаянная радость»: 22 декабря и 14 мая Где находится икона «Нечаянная радость» Молитва иконе «Нечаянная радость» Как правильно разместить образ в доме Отличие иконы от других образов Богородицы Ответы на частые вопросы об иконе Что, если я снова согрешу после молитвы? Будет ли услышана молитва недостойного? Как благодарить за полученную помощь? Можно ли молиться о мирских делах? Частые вопросы Икона «Нечаянная радость»: история образа, в чём помогает и о чём молятся, где в Москве чтимые списки и когда праздник — 22 декабря и 14 мая. 12922 12922 Икона «Нечаянная радость»: значение, история и в чём помогает верующим. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN, © Wikipedia / DianaPopescu22

Икона Божией Матери «Нечаянная радость» изображает раскаявшегося грешника, стоящего на коленях перед образом Богородицы с Младенцем Христом. Сюжет восходит к рассказу святителя Димитрия Ростовского из книги «Руно орошенное». Перед иконой молятся о покаянии, помощи близким, страдающим от зависимостей, примирении и укреплении в тяжёлых обстоятельствах. Дни празднования — 14 мая и 22 декабря по новому стилю.

История иконы «Нечаянная радость»: видение грешника

Когда празднуется икона «Нечаянная радость»: 22 декабря — день памяти образа. Икона «Нечаянная радость»: история видения грешника и значение образа. Фото © Wikipedia / Ssanny1885

В основе образа лежит рассказ, который святитель Димитрий Ростовский включил в книгу «Руно орошенное». Первое издание книги вышло в Чернигове в 1683 году, а сам сюжет позднее получил самостоятельное воплощение в русской иконографии.

По преданию, один человек вёл греховную жизнь, но сохранял обычай молиться перед иконой Божией Матери. Однажды он увидел Богородицу и Младенца Христа словно живыми, а на руках, ногах и боку Спасителя — кровоточащие раны.

Потрясённый человек спросил, откуда появились раны. Богородица объяснила ему смысл увиденного: человеческие грехи вновь причиняют страдания Христу. Тогда грешник раскаялся и попросил Божию Матерь ходатайствовать о нём перед Сыном. Согласно повествованию, он получил прощение и изменил свою жизнь. Неожиданная радость покаяния и милости стала основой названия иконы.

Почему радость называется нечаянной

Слово «нечаянная» означает неожиданную, ту, на которую человек уже не надеялся. Герой предания не думал, что сможет изменить свою жизнь, но после искреннего покаяния получил возможность начать заново.

Поэтому смысл образа не во внезапном исполнении любых желаний. Икона напоминает о надежде, покаянии и возвращении к вере даже тогда, когда человек считает своё положение безвыходным.

Как выглядит икона «Нечаянная радость» и что на ней написано

Когда празднуется икона «Нечаянная радость»: 22 декабря — день памяти образа. Фото © Wikipedia

Эта икона отличается от привычных поясных образов Богородицы. В композиции изображена Божия Матерь с Младенцем Христом, а перед ними — коленопреклонённый человек, обращающийся с молитвой. На теле Младенца видны раны, напоминающие о Распятии. Это прямое указание на сюжет из «Руна орошенного».

На некоторых списках рядом с фигурами или под изображением помещают начало рассказа либо слова диалога. Поэтому икону можно воспринимать как повествовательный образ: она показывает не только Богородицу, но и момент духовного обращения человека.

В чём помогает икона «Нечаянная радость» и о чём молятся

В чём помогает икона «Нечаянная радость»: духовное исцеление и избавление от грехов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Православная традиция не рассматривает икону как предмет, который автоматически решает проблемы. Верующие обращаются с молитвой к Богородице, а не к материалу, из которого сделан образ. Содержание предания объясняет и основные просьбы перед «Нечаянной радостью».

О покаянии и исправлении жизни

Это главная тема иконы. Перед образом молятся, когда человек хочет отказаться от разрушительных привычек, изменить своё поведение, прекратить повторять ошибки и не потерять надежду на исправление.

О детях и близких, оказавшихся в беде

Родители молятся за детей, которые переживают трудный период, потеряли связь с семьёй или нуждаются в поддержке. О том, какие молитвы читают родители за сына и дочь, Life.ru рассказывал отдельно.

При зависимостях

К Богородице обращаются с просьбами о помощи людям, страдающим алкогольной, наркотической и другими зависимостями. Молитва не заменяет лечение и профессиональную помощь врача, в том числе психиатра-нарколога, и психолога.

О том, каким святым и перед какими иконами принято молиться в разных жизненных обстоятельствах, читайте в отдельном гиде Life.ru.

В скорби и отчаянии

Название иконы связано с неожиданной надеждой. Поэтому перед ней молятся об укреплении духа, примирении с близкими, преодолении тяжёлых конфликтов. При этом церковное учение не обещает, что каждая просьба исполнится именно так, как ожидает человек: молитва не является заговором или способом гарантированно добиться желаемого.

Когда празднуют икону «Нечаянная радость»: 22 декабря и 14 мая

Значение иконы «Нечаянная радость» для современного человека. Фото © Life.ru

Русская православная церковь совершает празднование образа 14 мая (1 мая по старому стилю) и 22 декабря (9 декабря по старому стилю).

22 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день верующие могут посетить богослужение, помолиться перед образом, при желании исповедоваться и причаститься после соответствующей подготовки. 14 мая — второе ежегодное празднование иконы.

Отдельного церковного перечня бытовых запретов именно на эти дни нет. Поверья о запрете рукоделия, поездок или домашних дел не следует представлять как предписания Церкви. В церковном смысле важнее уделить время молитве и добрым делам, избегать ссор и осуждения.

Где находится икона «Нечаянная радость»

Икона «Нечаянная радость» — фото: как выглядит образ и что изображено. Фото © Wikipedia

Один из наиболее известных московских чтимых образов находится в храме пророка Божия Илии в Обыденском переулке (Москва, 2-й Обыденский переулок, дом 6). По пятницам здесь традиционно совершается вечерня с акафистом перед иконой. Расписание — на официальном сайте прихода.

В храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще (Москва, Шереметьевская улица, 33, строение 1) также почитают этот образ. Сведения о приходе и контакты опубликованы на официальном епархиальном сайте.

В Чертанове действует приход «Нечаянной Радости» на Днепропетровской улице, владение 4а. Основной храмовый комплекс проходит завершающие этапы строительства и ввода в эксплуатацию; действующее расписание следует уточнять в справочнике Московской епархии.

Перед поездкой в любой из храмов лучше проверять расписание служб на официальных приходских страницах.

Молитва иконе «Нечаянная радость»

Молитва иконе «Нечаянная радость»: полный текст и правила чтения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Перед образом читают молитву, акафист и тропарь. Ниже приводится тропарь иконе, глас 4:

Днесь, вернии людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго, и притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: о, Премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Полный текст молитвы и акафиста предполагается разместить в отдельной статье Life.ru. После её публикации здесь появится ссылка.

Можно ли иметь икону «Нечаянная радость» дома

Да. Образ можно разместить в домашнем иконостасе рядом с иконами Спасителя, Богородицы и святых. Жёсткого требования ориентировать домашний иконостас строго на определённую сторону света нет, особенно если планировка квартиры этого не позволяет.

Важно относиться к иконе как к святыне, а не как к талисману, который «привлекает удачу» или помогает получить желаемое с помощью специального ритуала. Смысл «Нечаянной радости» — покаяние, надежда и духовное исправление.

Для кого особенно нужна икона «Нечаянная радость»: матери за детей и кающиеся грешники. Фото © Life.ru

Как найти икону в своём городе

Образ «Нечаянная радость» настолько популярен, что его списки есть практически в каждом крупном российском городе. В Санкт-Петербурге икону можно найти в Казанском кафедральном соборе. В других городах почти каждый большой храм имеет этот образ как одну из почитаемых святынь. Чтобы узнать, где находится икона в вашем городе, можно обратиться к священнику любого храма или посмотреть информацию на сайте местной епархии. Если нет возможности попасть в храм с этой иконой, помните: молиться можно и дома перед небольшим образом или репродукцией. Богородица услышит вашу молитву из любого места, главное — искренность сердца.

Как правильно разместить образ в доме

Икона должна занять достойное место в красном углу — так называют домашний иконостас, обычно расположенный в восточной части комнаты. Хорошо, если образ будет освящён в храме. Можно периодически зажигать перед ним свечу или лампаду, особенно в день праздника 22 декабря. Желательно рассказать домочадцам, особенно детям, историю этой иконы, чтобы они понимали её значение и не относились суеверно. Пусть образ станет не просто красивым предметом интерьера, а живой связью с Небом, напоминанием о присутствии Богородицы в жизни семьи.

Отличие иконы от других образов Богородицы

Отличие иконы «Нечаянная радость» от других образов Богородицы. Фото © Wikipedia / DianaPopescu22

Икона «Нечаянная радость» заметно выделяется среди других богородичных икон. Во-первых, это сюжетная икона — на ней разворачивается целая сцена с участием грешника. Большинство же образов Богородицы статичны: Она изображена одна или с Младенцем, без дополнительных персонажей. Здесь же мы видим живой диалог трёх действующих лиц. Во-вторых, положение Богородицы и Христа особенное. Образ относится к типу «Одигитрия», но Мария обращает взгляд не на нас вообще, а на конкретного коленопреклонённого грешника. Это отражает суть чуда: Богородица и Христос явились конкретному человеку, ответив на его молитву.

Особый эмоциональный посыл

В-третьих, эмоциональное содержание иконы уникально. Многие образы Богородицы несут утешение, как икона «Всех Скорбящих Радость». Но «Нечаянная радость» несёт прежде всего призыв к покаянию. Здесь радость приходит после горького осознания грехов. На образе видна не столько радость, сколько сочетание скорби и милости. Богоматерь изображена с прощением, но и с некоторым укором, Христос — с печалью о грехах человека, но и с благословением. Икона побуждает к размышлению о совести, тогда как многие другие образы побуждают в основном к молитве о защите.

Ответы на частые вопросы об иконе

Частые вопросы об иконе «Нечаянная радость»: что, если снова согрешу после молитвы. Фото © Life.ru

Что, если я снова согрешу после молитвы?

Богородица понимает, что человек по немощи может снова упасть. Важно продолжать бороться и снова вставать. Икона как раз учит не отчаиваться. Если случилось согрешить вновь — сразу же помолитесь, попросите прощения и сил больше не возвращаться к греху. Матерь Божия не отвернётся, если видит искреннее стремление исправиться. Нельзя сознательно использовать милосердие как повод грешить, но если вы сожалеете и стараетесь, Богородица будет снова ходатайствовать за вас.

Будет ли услышана молитва недостойного?

Пример грешника из истории иконы — яркое свидетельство, что Господь слышит даже самых падших, если они обращаются с покаянным сердцем. В православии вообще никто не считает себя достойным — святые называли себя великими грешниками. Поэтому отбросьте мысль о недостойности и просто со смирением молитесь. Богородица — Заступница всех нас, несмотря на наши несовершенства. Если внутри вас есть хоть небольшое сокрушение, боль совести — уже одно это делает вас близким Божией Матери.

Как благодарить за полученную помощь?

Как благодарить Богородицу за помощь по молитвам иконе «Нечаянная радость». Фото © Life.ru

Лучший способ благодарения — меняющаяся жизнь. Если по молитвам Пресвятой Девы вы получили избавление от беды, постарайтесь жить по-христиански. Можно заказать благодарственный молебен в храме, поставить свечу к иконе. В частной молитве скажите Богородице своими словами спасибо. Благодарное сердце — это сердце, которое сохраняет верность Богу и не возвращается к прежнему образу жизни.

Можно ли молиться о мирских делах?

Церковь не запрещает приносить любые скорби к Богородице. Если для вас что-то — настоящая боль, конечно, можно молиться об этом. Однако следует помнить слова Христа: «Ищите прежде Царства Божия, и всё остальное приложится». Молитесь так: «Господи, помоги в моей беде, если на то воля Твоя, но главное — даруй мне смирение». Может случиться, что просимое не исполнится, — значит, так угодно Богу для нашей же пользы. Богородица всегда испросит у Сына то, что нам во благо.

Икона Божией Матери «Нечаянная радость» — это образ, через который Господь напоминает людям о бесконечной милости к кающимся. День празднования 22 декабря позволяет ежегодно вознести особые молитвы Богородице и поблагодарить её за заступничество. Молитва иконе учит тому, в чём настоящая помощь — не просто в избавлении от скорбей, но в духовном преображении. Пусть каждый, приходящий к этому образу с искренней просьбой, получит свою нечаянную радость — радость о Господе и новую жизнь с чистого листа.

Частые вопросы

Когда праздник иконы «Нечаянная радость»?

Празднование совершается дважды в год — 14 мая и 22 декабря по новому стилю. Даты не меняются от года к году.

В чём помогает икона «Нечаянная радость»?

Перед ней молятся о покаянии, исправлении жизни, близких в беде, примирении и укреплении в скорби. Молитва не гарантирует конкретного результата и не заменяет необходимую профессиональную помощь.

Почему икона так называется?

Название связано с рассказом о грешнике, который неожиданно получил прощение после искреннего покаяния. Эта духовная радость и названа «нечаянной».

Где находится чудотворная икона «Нечаянная радость» в Москве?

Один из самых известных чтимых образов находится в храме пророка Илии по адресу: Москва, 2-й Обыденский переулок, дом 6.

Можно ли молиться перед иконой за ребёнка?

Да. В православной традиции родители обращаются к Богородице с молитвой за детей, в том числе когда ребёнок оказался в трудной ситуации.

Можно ли просить перед образом об избавлении от пьянства?

Можно молиться о человеке с зависимостью. Одновременно необходимо обращаться за профессиональной помощью: зависимость является заболеванием, а молитва не заменяет лечение.

О других образах и святых, к которым верующие обращаются с разными просьбами, читайте в гиде Life.ru по молитвам о здоровье, детях, работе и избавлении от зависимостей

Авторы Любовь Свободная