Молитвы от пьянства: «Неупиваемая Чаша», Вонифатию, Николаю Чудотворцу Оглавление Молитва иконе Неупиваемая Чаша Текст молитвы иконе Неупиваемая Чаша Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы «Неупиваемая Чаша» Молитва Николаю Чудотворцу от пьянства Молитва за сына, мужа, дочь Чтение из Евангелия от Иоанна Другие святые, к которым обращаются от пьянства Блаженная Матрона Московская FAQ Сильные молитвы от пьянства — иконе Неупиваемая Чаша, святым Вонифатию и Николаю Чудотворцу — тексты для матери, жены, за сына и мужа. Life.ru. Молитвы от пьянства: тексты иконе Неупиваемая Чаша и святым. Коллаж © Life.ru, фото © azbyka.ru, © azbyka.ru, © azbyka.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

О молитве от пьянства чаще всего спрашивает не сам человек с зависимостью, а его мама, жена или сестра. Они уже прошли через уговоры и ссоры, слышали обещания «с понедельника» и устали так, что слов почти не осталось. Кто-то в такой момент идёт в храм, кто-то поздно вечером открывает молитвослов на телефоне. Молитва даёт возможность выговориться, собраться с силами и не остаться с бедой один на один. Мы собрали тексты, к которым обращаются чаще всего, и объяснили, как их читать.

Скажем сразу и честно: молитва не заменяет лечение. Алкоголизм признан болезнью, и с ним работают наркологи и психологи. Помощь нужна и тому, кто пьёт, и тем, кто живёт рядом. Для родственников зависимых есть отдельные группы поддержки, где можно поговорить с людьми в похожей ситуации и услышать их опыт. Духовная поддержка и работа специалистов друг другу не мешают: одно помогает держаться в трудные дни, другое лечит саму болезнь. Лучше всего, когда рядом есть и то и другое.

Молитва иконе Неупиваемая Чаша

Молитва иконе «Неупиваемая Чаша» от пьянства. Фото © azbyka.ru

Главная икона в молитвах от пьянства связана с Серпуховом. По церковному преданию, в 1878 году во Владычный монастырь этого города пришёл отставной солдат, который давно страдал от пьянства. Ноги его почти не слушались, однако он всё-таки добрался до обители: в акафисте сказано, что ему трижды явился преподобный Варлаам и велел идти в Серпухов. Там солдат нашёл икону, помолился перед ней и получил исцеление. С тех пор к образу идут люди с зависимостью и их близкие.

Название иконы часто понимают как «непьющая», но смысл у него другой. «Неупиваемая» значит неиссякаемая: это чаша, которую невозможно выпить до дна. В акафисте Богородицу так и называют, источником милости без конца. У старых слов вообще нередко бывает второе дно, как у выражения «лёгок на помине», из которого предки когда-то намеренно убрали одно опасное слово. Ниже вы найдёте текст молитвы и полный акафист в редакции, которую Священный Синод утвердил в 2015 году.

Текст молитвы иконе Неупиваемая Чаша

О, Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ско́ро исцели́ тя́жким неду́гом пия́нства одержи́мых бра́тий и сестр на́ших и того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вы, и от спасе́ния отпада́ющих. О Всеми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, исцели́ я и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т их в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы роди́телей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен, о муже́х свои́х рыда́ющих; чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих, – и да прии́дет сей вопль наш моли́твами Твои́ми ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и все́х ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ проити́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства и моли́твами Твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы «Неупиваемая Чаша»

Молитвы от пьянства: Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Неупиваемая Чаша и святым. Фото © Life.ru.

Конда́к 1

Изря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся,/ о́браз Твой честны́й, Богоро́дице Де́во,/ я́ко изба́вльшеся явле́нием его́/ неду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний,/ благода́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице./ Ты же, Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно/ к на́шим воздыха́нием и во́плем серде́чным,/ и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с ве́рою воззове́м Ти:// Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

И́кос 1

А́нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таицу о ро́де челове́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребыва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды небе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих образо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глубины́ се́рдца взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние

ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние.

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая

ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая.

Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая

ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая.

Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние

ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 2

Ви́дящи, Пречи́стая Влады́чице, ско́рби серде́чныя, му́ки душе́вныя, покая́ние и́скреннее челове́ков, губи́тельным поро́ком пия́нства одержи́мых, благоволи́ла еси́ дарова́ти богоспаса́емому гра́ду Се́рпухову ми́лость Твою́ явле́нием пречу́днаго о́браза Твоего́, да вси, с ве́рою и сокруше́нным се́рдцем к нему́ припа́дающии и исцеле́ние от тя́жкаго неду́га своего́ обрета́ющии, усе́рдно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в трикра́тное явле́ние преподо́бнаго Варлаа́ма и повеле́ние от него́ во гра́д Се́рпухов ше́ствовати, челове́к не́кий, стра́стию пия́нства одержи́мый, обре́те та́мо в монастыре́ ико́ну Твою́ святу́ю, Неупива́емая Ча́ша имену́емую. Мы же, ви́дяще таково́е о нас, гре́шных, попече́ние, со благогове́нием воспева́ем Ти такова́я:

Ра́дуйся, сла́ву чуде́с Твои́х гре́шным открыва́ющая

ра́дуйся, Путеводи́тельнице, пу́ть благи́й им явля́ющая.

Ра́дуйся, ко спасе́нию нас привлека́ющая

ра́дуйся, благодаре́нию нас науча́ющая.

Ра́дуйся, ско́рби на́шея в ра́дость претворе́ние

ра́дуйся, несумне́нною наде́ждою возвеселе́ние.

Ра́дуйся, губи́тельныя стра́сти потребля́ющая

ра́дуйся, благи́м наме́рением посо́бствующая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго благода́тию Влады́чицы укрепи́ не́коего челове́ка, неду́гом пия́нства стра́ждущаго, егда́ той, разсла́блене имы́й но́зе, потща́ся гра́да Се́рпухова дости́гнути, повеле́ние Богоро́дицы, чрез преподо́бнаго Варлаа́ма рече́нное, исполня́я. Обре́т же во гра́де сем ико́ну Пречи́стыя Богома́тере, а́бие исцеле́ от неду́га своего́, душе́внаго и теле́снаго, и с тре́петом воззва́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́ще исто́чник неоскудева́емый, неупива́емую ча́шу небе́сных дарова́ний, не то́кмо лю́дие гра́да Се́рпухова, но и вси правосла́внии христиа́не от ины́х градо́в и ве́сей, к Твоему́ пречу́дному о́бразу притека́юще и пред сим исцеле́ния обрета́юще, благода́рными усты́ вопию́т Ти си́це:

Ра́дуйся, Е́юже ско́рби на́ша потребля́ются

ра́дуйся, Е́юже ра́дость спасе́ния излива́ется.

Ра́дуйся, не́мощи душе́вныя и теле́сныя врачу́ющая

ра́дуйся, стра́сти моли́твами Твои́ми укроща́ющая.

Ра́дуйся, коему́ждо прося́щему поле́зная да́рующая

ра́дуйся, безчи́сленныя щедро́ты всем подаю́щая.

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище нам отверза́ющая

ра́дуйся, милосе́рдие к па́дшим явля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 4

Бу́рю вну́трь иму́ще помышле́ний сумни́тельных, оба́че с покая́нием и́скренним к Твоему́ неизрече́нному милосе́рдию притека́юще, пия́нственною стра́стию одержи́мии исцеле́ние получа́ют, и от всея́ души́ зову́т рожде́нному от Тебе́ Спаси́телю на́шему: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́ша Госпо́дь тя́жкия ско́рби, во́пли и плач жен, ста́риц, дете́й, и́хже сро́дницы обурева́еми суть пия́нственною стра́стию или́ безу́мием наркоти́ческим одержи́ми, дарова́ им, Пренепоро́чная, Твою́ ико́ну, от нея́же вси прося́щии утеше́ние и ра́дость духо́вную обрета́ют, и вопию́т Ти со слеза́ми такова́я:

Ра́дуйся, А́гнице, А́гнца ро́ждшая, грехи́ ми́ра взе́млющаго

ра́дуйся, Ча́ше, от Исто́чника безсме́ртия че́рплющая.

Ра́дуйся, ма́терей ско́рбных укрепле́ние

ра́дуйся, ненаде́жных благо́е наде́яние.

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ благода́тное охране́ние

ра́дуйся, скорбя́щих отра́до и утеше́ние.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й в нас усмиря́ющая

ра́дуйся, ру́ку по́мощи тре́бующим простира́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 5

Боготе́чную звезду́, честну́ю ико́ну Твою́, показа́ла еси́ нам, Влады́чице ми́ра, ю́же зря́ще и с ве́рою серде́чною моля́щеся Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем: пия́нством и ины́ми неду́ги душе́вными или́ теле́сными стра́ждущия исцели́, ве́рныя же научи́ воспева́ти хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дяще чудеса́ пресла́вная и зна́мения пречу́дная, не то́кмо от ико́ны Твоея́, Богома́ти, во гра́де Се́рпухове явле́нныя, быва́емая, но и от я́же по подо́бию сея́ ико́ны изображе́ний, припа́дающе к ним, смире́нно глаго́лем Ти:

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ ско́рая Предста́тельнице

ра́дуйся, моле́ний на́ших благосе́рдная Услы́шательнице.

Ра́дуйся, гра́д Се́рпухов благослове́нием Твои́м осени́вшая

ра́дуйся, в преде́лех моско́вских сла́ву чуде́с Твои́х яви́вшая.

Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний неоскудева́емое

ра́дуйся, возде́ржником всемо́щная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, проти́ву ми́ра и диа́вола подвиза́ющимся Споспе́шнице

ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих усе́рдная Засту́пнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дующе чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, мо́лим Тя, Пречи́стая, со слеза́ми: изба́ви все́х нас от па́губнаго к винопи́тию пристра́стия и от паде́ний грехо́вных, подвиза́ющи воспева́ти Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ све́тлость Боже́ственныя сла́вы от ико́ны Твоея́, Де́во Богоотрокови́це, иде́же Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с я́ко Младе́нец зри́тся, о́браз Та́ин Свои́х Пречи́стых нам явля́яй, и от страсте́й ме́рзких с ве́рою притека́ющим избавле́ние да́рует. Мы же Тебе́, Пречи́стей Его́ Ма́тери, вы́ну о нас Сы́на Своего́ умоля́ющей, гла́сы немо́лчныя прино́сим сицевы́я:

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род:

Ра́дуйся, похвалы́ небе́сныя и земны́я сла́вою превосходя́щая

ра́дуйся, рожде́ннаго Тобо́ю А́гнца нам ди́вно показу́ющая.

Ра́дуйся, ко врато́м жи́зни ве́чныя приводя́щая

ра́дуйся, от исто́чника нетле́ния жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, от паде́ний грехо́вных возставля́ющая

ра́дуйся, неиссяка́емою бла́гостию никого́же оставля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 7

Хотя́ челове́к не́кий возблагодари́ти Тя, Влады́чице, исцеле́ния ра́ди от неду́га пия́нственнаго, украси́ Твою́, Богома́ти, пречу́дную ико́ну, во гра́де Се́рпухове пребыва́ющую, со благодаре́нием воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вная чудеса́ ви́дим, Пречи́стая, от ико́ны Твоея́ святы́я: стра́стию пия́нства стра́ждущии, к Твоему́ ма́тернему предста́тельству прибега́юще, от тя́жкаго неду́га своего́ избавля́ются, и хвалу́ Тебе́ принося́ще, зову́т такова́я:

Ра́дуйся, живоно́сный Исто́чниче исцеле́ний

ра́дуйся, Купе́ле Небе́сная Боже́ственных дарова́ний.

Ра́дуйся, реко́ исцеле́ний приснотеку́щая

ра́дуйся, мо́ре, стра́сти на́ша потопля́ющее.

Ра́дуйся, во грехи́ впа́дшим наде́жду подаю́щая

ра́дуйся, ма́тернима рука́ма Твои́ма тех возставля́ющая.

Ра́дуйся, сердца́ благочести́вых возвеселя́ющая

ра́дуйся, вся блага́я проше́ния на́ша исполня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нно и сумни́тельно неве́рующим слы́шати, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я Боже́ственных исцеле́ний источа́ет струи́. Мы же, о́ной благогове́йно поклоня́ющеся, лобыза́ем ю, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все упова́ние стра́ждущии неду́гом пия́нства на Тя, Де́во Чи́стая, возлага́ют: приклони́ся к не́мощем на́шим, уврачу́й стра́сти. Кто бо нас гре́шных изведе́т из ро́ва поги́бели, а́ще не Ты, Влады́чице? Сего́ ра́ди, коле́на пред Твои́м честны́м о́бразом прекло́ньше, воспева́ем Ти та́ко:

Ра́дуйся, моле́ния гре́шников не отверга́ющая

ра́дуйся, призыва́ющим Тя небе́сную по́мощь ниспосыла́ющая.

Ра́дуйся, глубину́ милосе́рдия Твоего́ гре́шным показу́ющая

ра́дуйся, отча́янных и безнаде́жных ободря́ющая.

Ра́дуйся, одержи́мым стра́стию пия́нства поможе́ние

ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев благода́тное утеше́ние.

Ра́дуйся, неду́гов на́ших блага́я Цели́тельнице;

ра́дуйся, от суеты́ мирски́я на́ша Охрани́тельнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ гре́шному ро́ду челове́ческому тве́рдую Засту́пницу и Помо́щницу, к на́шим не́мощем приклоня́ющуюся и от го́рькаго неду́га пия́нства свобожда́ющую, ве́рныя же науча́ющую пе́ти Тебе́: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют восхвали́ти по достоя́нию ди́вное, Богома́ти, ико́ны Твоея́ явле́ние, ниже́ мы, гре́шнии, от скве́рных усте́н на́ших возмо́жем просла́вити Засту́пницу на́шу, я́коже подоба́ет. Оба́че, душе́ю и се́рдцем ра́дующеся, Тебе́ глаго́лем:

Ра́дуйся, я́ко лик Твой свяще́нный явля́ет чудеса́

ра́дуйся, я́ко ско́рое еси́ посрамле́ние отверга́ющих Тя.

Ра́дуйся, от бед и скорбе́й при́сное огражде́ние

ра́дуйся, прибега́ющих к Тебе́ от зла сохране́ние.

Ра́дуйся, кро́тким сия́нием Твои́м мглу страсте́й разгоня́ющая

ра́дуйся, ду́ши на́ша любо́вию к Тебе́ и Сы́ну Твоему́ исполня́ющая.

Ра́дуйся, ко стезя́м покая́ния прему́драя Наста́внице

ра́дуйся, до́браго нам отве́та пред Судие́ю Пра́ведным Хода́таице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́щи мно́гия, чу́дную ико́ну Твою́, Присноде́во, пия́нством неду́гующим дарова́ла еси́, да вси одержи́мии се́ю стра́стию к чудотво́рному о́бразу Твоему́ притека́ют и, исцеле́ние получи́вше, во умиле́нии взыва́ют Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ и щит, Богома́ти, пия́нства неду́гом стра́ждущим, и всем усе́рдно к Тебе́ притека́ющим и ико́ну Твою́ святу́ю благогове́йно чту́щим, сию́ бо нам дарова́ благи́х Пода́тель Госпо́дь в по́мощь и цельбу́ от губи́тельныя стра́сти, и тем наказу́ет нам пе́ти Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, врачева́ний ло́жных гро́зное испроверже́ние

ра́дуйся, благода́ти Врача́ И́стиннаго к нам привлече́ние.

Ра́дуйся, Твое́ю чистото́ю на́шу скве́рну очища́ющая

ра́дуйся, Твое́ю благода́тию на́ше недосто́инство просвеща́ющая.

Ра́дуйся, естество́ на́ше тле́нное в нетле́ние облека́ющая

ра́дуйся, моле́ния на́ша Твои́м предста́тельством укрепля́ющая.

Ра́дуйся, от неможе́ния на́шего нас восставля́ющая

ра́дуйся, объе́мший нас о́блак страсте́й разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние на́ше смире́нное, от любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ ли́ка Твоего́ от стра́ждущих неду́гом пия́нства и отча́явшихся, но помози́ им и нам очи́ститися от вся́кия скве́рны грехо́вныя, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим Тя, Пресвята́я Де́во, Твой бо о́браз святы́й луча́ми благода́ти Твоея́ мглу грехо́вную прогоня́ет и на све́тлую стезю́ доброде́телей наставля́ет с ве́рою зову́щих Ти такова́я:

Ра́дуйся, от суеты́ ми́ра сего́ многомяте́жнаго нас изыма́ющая

ра́дуйся, прираже́ния страсте́й плотски́х отража́ти нам помога́ющая.

Ра́дуйся, мысль бла́гу в се́рдце на́ше полага́ющая

ра́дуйся, омраче́нную со́весть на́шу просвеща́ющая.

Ра́дуйся, мучи́тельными неду́ги стра́ждущих избавля́ющая

ра́дуйся, ко и́скреннему покая́нию и исправле́нию призыва́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши всех озло́бленных укрепля́ющая

ра́дуйся, и́мя Твое́ сла́вящих спаса́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия, предста́тельством Твои́м, о Богома́ти, подава́ется всем скорбя́щим, обездо́ленным, вдова́м и ста́рицам, наипа́че же пия́нственным неду́гом стра́ждущим, и не тщи отхо́дят си́и, Пречи́стая, от неупива́емыя ча́ши Боже́ственных дарова́ний Твои́х, но неоску́дно цельбы́ получа́юще, Всеблага́я, благода́рственно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще Твоя́ чудеса́ и ве́лию ми́лость, стра́стию пия́нства одержи́мым явле́нную, мо́лим Тя, Влады́чице, спаси́ и поми́луй, и наста́ви на стезю́ пра́ву, и не оста́ви нас, покро́ва Твоего́ и́щущих и зову́щих Ти:

Ра́дуйся, ро́су ми́лости Твоея́ нам низводя́щая

ра́дуйся, от пристра́стия к хмельно́му питию́ свобожда́ющая.

Ра́дуйся, от пия́нственныя стра́сти врачева́ние

ра́дуйся, в разслабле́нии су́щим кре́пкое поможе́ние.

Ра́дуйся, го́рдыя смиря́ющая

ра́дуйся, смире́нныя возвыша́ющая.

Ра́дуйся, малоду́шных ди́вное ободре́ние

ра́дуйся, благоду́шных ве́лия ра́досте.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 13

О Преми́лостивая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Ны́нешнее на́ше услы́ши моле́ние и изба́ви нас от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, наипа́че же исцели́ пия́нством стра́ждущия, да не во зле поги́бнут, но да спасе́ннии Тобо́ю при́сно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]

[Далее повторяем 1‑е икос и 1-й кондак:]

И́кос 1

А́нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таицу о ро́де челове́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребыва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды небе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих образо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глубины́ се́рдца взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние

ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние.

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая

ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая.

Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая

ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая.

Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние

ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 1

Изря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся,/ о́браз Твой честны́й, Богоро́дице Де́во,/ я́ко изба́вльшеся явле́нием его́/ неду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний,/ благода́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице./ Ты же, Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно/ к на́шим воздыха́нием и во́плем серде́чным,/ и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с ве́рою воззове́м Ти:// Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Молитва Николаю Чудотворцу от пьянства

Святителя Николая на Руси издавна считают самым близким и понятным святым: к нему идут и с бытовой просьбой, и в настоящем горе. С бедой из-за пьянства родного человека обычно читают общее прошение из молитвослова. Устроено оно совсем просто, справится даже тот, кто молится впервые. В первых скобках называют своё имя, во вторых своими словами говорят, о чём просят. Например, о сыне, муже или брате, о том, чтобы у него появились силы признать проблему, принять помощь и пойти к врачу.

Текст молитвы святителю Николаю

О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных, молящихся тебе (имя) и призывающих в помощь скорое предстательство твое. Милостива к нам сотвори Бога нашего, да по Своей благости подаст нам (содержание прошения). Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и во всякой житейской нужде и потребе посли нам свою помощь. Аминь.

Молитва за сына, мужа, дочь

Молитва от пьянства за сына, мужа и дочь. Фото © Life.ru.

Особенно часто о молитве от пьянства спрашивают матери, и это понятно: сын может вырасти, жениться, уехать, а тревога за него никуда не уходит. Ниже для каждого случая приводим два текста. Первый: короткая молитва святого Иоанна Кронштадтского, где вместо «(имя)» называют сына, мужа или дочь. Второй: пример простой просьбы своими словами, повторять его слово в слово не обязательно. За близкого можно читать молитвы иконе «Неупиваемая Чаша» и мученику Вонифатию.

Молитва за сына от лица матери

Господи, призри милостиво на раба Твоего (имя сына), прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй ему познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

Господи, помоги сыну моему (имя) освободиться от алкогольной зависимости. Дай силы принять помощь и идти к трезвой жизни. Поддержи нас в трудные дни, сохрани в нашей семье любовь и терпение. Аминь.

Молитва за мужа

Господи, призри милостиво на раба Твоего (имя мужа), прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй ему познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

Господи, помоги мужу моему (имя) освободиться от алкогольной зависимости. Дай силы принять помощь и идти к трезвой жизни. Поддержи нас в трудные дни, сохрани в нашей семье любовь и терпение. Аминь.

Молитва за дочь

Господи, призри милостиво на рабу Твою (имя дочери), прельщенную лестью чрева и плотского веселья. Даруй ей познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

Господи, помоги дочери моей (имя) освободиться от алкогольной зависимости. Дай силы принять помощь и идти к трезвой жизни. Поддержи нас в трудные дни, сохрани в нашей семье любовь и терпение. Аминь.

Отдельно о тех, кто молится. Жизнь рядом с человеком с зависимостью выматывает, и заботиться приходится не только о нём, но и о себе. Психолог, нарколог, группы для родственников зависимых помогают понять, где заканчивается ваша ответственность и начинается его собственный выбор. Задача таких встреч в том, чтобы поддержать, а не пристыдить. Сила людей, которые просто рядом, удивляет даже в самых тяжёлых историях: вспомните, как байкеры уже 30 лет по кусочкам собирают души травмированных детей.

Чтение из Евангелия от Иоанна

Евангелие от Иоанна, глава 15: чтение от пьянства. Фото © azbyka.ru

В народе эту главу часто называют «молитвой от пьянства», хотя это отрывок Священного Писания, а не отдельная молитва. В нём Христос говорит ученикам: «Я есмь истинная виноградная лоза», и дальше речь идёт о связи с Ним, о любви и верности. Вероятно, именно образ лозы и вина привёл главу в этот народный список. Её читают как обычное духовное чтение, без особого порядка, счёта и обязательного числа повторов. Ниже полный текст главы в Синодальном переводе, всего 27 стихов.

Евангелие от Иоанна, глава 15 (Синодальный перевод)

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.

Другие святые, к которым обращаются от пьянства

Вонифатий и Моисей Мурин: святые, которым молятся от пьянства. Фото © azbyka.ru, © Wikipedia

Мученик Вонифатий

Первым в этом ряду обычно называют мученика Вонифатия. Он жил во времена императора Диоклетиана и был рабом богатой римлянки Аглаиды. Житие честно признаёт, что жизнь он вёл грешную, но давно ею тяготился. Однажды хозяйка отправила его с золотом в Тарс выкупить мощи мучеников. Там Вонифатий увидел мужество христиан под пытками, сам объявил себя христианином и был казнён. Аглаида после его гибели раскаялась и раздала имущество бедным. Память мученика Вонифатия отмечают 1 января.

Молитва мученику Вонифатию

О, многострадальный и всехвальный мучениче Вонифатие! Ко твоему заступлению ныне прибегаем. Молений наших не отвержи, но милостиво услыши нас. Исцели братию и сестры наша (имена), тяжким недугом пиянства одержимыя, и того ради от матере своея Церкви Христовой и вечнаго спасения отпадающия.

О, святый мучениче Христов, коснися сердец их данною ти от Бога благодатию, скоро возстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их.

Умоли Господа Бога, Егоже ради и страдал еси, да простив нам согрешения наша, не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвости и целомудрии, да поможет Своею десницею трезвящимся спасительный обет свой до конца сохранити, да во дни и в нощи о Нем бодрствующе и добрый ответ о Нем воздати на Страшнем судище.

Приими, угодниче Божий, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих; жен честных, о мужех рыдающих; чад сирых и убогих, пияницами оставленных; всех нас, к иконе твоей припадающих, да приидет сей вопль молитвами твоими ко Престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих.

В страшный час исхода нашего помоги прейти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами твоими избави нас вечнаго осуждения, и да покрыет нас милость Божия, в нескончаемые веки веков. Аминь.

Преподобный Моисей Мурин

Моисей родился в Эфиопии в IV веке и был рабом знатного человека, пока хозяин не прогнал его за дурное поведение. После этого Моисей стал главарём разбойников. Потом он раскаялся, пришёл в монастырь и годами боролся со своими страстями постом и молитвой. Позже его рукоположили в священники, вокруг собрались 75 учеников. Погиб преподобный Моисей около 400 года от рук разбойников вместе с шестью братьями. Его история даёт надежду: изменить жизнь можно, даже если прошлое кажется беспросветным.

Молитва преподобному Моисею Мурину

О, преподобный, ты от тяжких грехов достиг пречудных добродетелей, помоги молящимся тебе рабам Божиим (имена), влекомым в погибель оттого, что предаются безмерному, вредному для души и тела употреблению вина. Склони на них свой милостивый взор, не отклони и не презри их, но внемли им, прибегающим к тебе.

Моли, святой Моисей, Владыку Христа, чтобы не отверг их Он, Милосердный, и да не возрадуется диавол их погибели, но да пощадит Господь этих безсильных и несчастных, которыми овладела пагубная страсть пиянства, ведь мы все Божии создания и искуплены Пречистою Кровию Сына Его.

Услышь же, преподобный Моисей, их молитву, отгони от них диавола, даруй им силу победить страсть, помоги им, простри твою руку, выведи их на путь добра, освободи их от рабства страстей и избавь их от винопития, чтобы они, обновленные, в трезвении и светлом уме возлюбили воздержание и благочестие, и вечно прославляли Всеблагого Бога, всегда спасающего Свои создания. Аминь.

Святой Иоанн Кронштадтский

Строго говоря, это молитва не самому святому, а Господу: молитвословы приводят её под именем Иоанна Кронштадтского. Она совсем короткая, всего две фразы и «Аминь», так что запомнить её легко. Пара старинных слов требует пояснения. «Лесть чрева» значит обольщение утробы, тягу угождать желудку и плотским удовольствиям, а «сладость воздержания» означает радость от трезвости и меры. Если молитесь за женщину, говорите: «рабу Твою (имя), прельщенную», «даруй ей».

Молитва святого Иоанна Кронштадтского

Господи, призри милостиво на раба Твоего (имя), прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй ему познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

Блаженная Матрона Московская

К Матроне Московской обращаются с самыми разными бедами, и молитва ей общая: о помощи в скорбях, болезнях и искушениях. Отдельной просьбы об избавлении от пьянства в этом тексте нет. После молитвы такую просьбу можно добавить своими словами, тихо или вслух: назвать человека по имени и сказать, что с ним происходит и о чём вы просите. Длинные и красивые формулы здесь совсем не нужны. Достаточно говорить прямо и просто, о ком болит сердце и какой помощи вы для него ждёте.

Молитва блаженной Матроне Московской

О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи и данною ти свыше благодатию различная чудеса источающи, призри ныне милостивным твоим оком на ны грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениях дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

FAQ

Главные вопросы о молитвах от пьянства. Фото © Life.ru.

Вопросы о молитве от пьянства близкие задают снова и снова, особенно в самые тяжёлые дни. Мы собрали короткие ответы на те, что звучат чаще всего.

Какая икона считается главной в молитвах от пьянства? Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Чудотворный образ связан с Серпуховом, праздник иконы отмечают 18 мая.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Чудотворный образ связан с Серпуховом, праздник иконы отмечают 18 мая. Можно ли молиться за родного человека без его ведома? Да, в личной молитве можно просить о близком, даже если он об этом не знает. Решать за взрослого человека вопросы лечения молитва права не даёт, и об уважении к границам взрослых детей хорошо напоминают семь мудрых правил для тех, кому за 60.

Да, в личной молитве можно просить о близком, даже если он об этом не знает. Решать за взрослого человека вопросы лечения молитва права не даёт, и об уважении к границам взрослых детей хорошо напоминают семь мудрых правил для тех, кому за 60. Кому ещё, кроме Неупиваемой Чаши, молятся об избавлении от пьянства? Святителю Николаю Чудотворцу, мученику Вонифатию, преподобному Моисею Мурину и блаженной Матроне Московской. Читают и молитву святого Иоанна Кронштадтского.

Святителю Николаю Чудотворцу, мученику Вонифатию, преподобному Моисею Мурину и блаженной Матроне Московской. Читают и молитву святого Иоанна Кронштадтского. Заменяет ли молитва лечение от алкоголизма? Нет. Зависимость лечат наркологи, а психологи помогают и самому человеку, и его семье. Молитва остаётся духовной поддержкой рядом с лечением, и в болезни близкого вы не виноваты.

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Авторы Сергей Трофимов