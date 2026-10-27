Архангел Михаил: кто он, почему покровитель воинов и при чём тут экзорцизм Оглавление Покровитель воинов: Русь, дружины, князья Когда чтут архангела Михаила: 21 ноября и 19 сентября Иконы и молитва архангелу Михаилу Кто такой архангел Михаил: почему он покровитель воинов, ангел смерти и экзорцист. История Михайлова дня и народные приметы. 54730 54730 Архангел Михаил — вождь небесного воинства и защитник от бесов. Обложка © theins.ru

Архангел Михаил — Архистратиг, то есть верховный военачальник небесного воинства. В православной традиции он возглавляет ангелов в борьбе со злом, поэтому на Руси его веками почитали как покровителя воинов, князей и дружин. Ему же приписывали власть над нечистой силой и роль проводника душ в загробный мир. Почитают Михаила и в исламе: там он известен как Микаил, один из четырёх приближённых к Богу ангелов.

Генералиссимус среди ангелов

В Откровении Иоанна Богослова Михаил со своими ангелами воюет против дракона — дьявола, которого церковная традиция называет Денницей. По преданию, на сторону Денницы встала треть небесных духов. Сначала Михаил призывал отпавших одуматься, а когда уговоры отвергли, встал во главе ангелов и сокрушил гордецов. Денница был низвержен на землю.

Имя «Михаил» переводится «Кто как Бог?» По преданию, именно этими словами ангел остановил возгордившегося Денницу, который захотел стать равным Творцу.

В Ветхом Завете пророк Даниил называет Михаила «князем великим», который стоит за свой народ.

Архангел Михаил — начальник над всеми ангелами. © ufologov.net

Слово «архангел» образовано от греческого «архи-» — «главный, старший». Михаила называют ещё и Архистратигом — верховным военачальником. Поэтому именно он взялся подавить бунт Денницы и вступил в бой, когда дело не удалось решить миром.

По церковному преданию, именно Михаил с мечом в руке явился Иисусу Навину перед битвой за Иерихон и назвал себя вождём воинства Господня. Меч архангела толкуют как символ Слова Божия. В Послании Иуды рассказано, как Михаил спорил с дьяволом о теле Моисея и не стал его проклинать, а сказал лишь: «Да запретит тебе Господь». И этого оказалось достаточно.

Покровитель воинов: Русь, дружины, князья

В православии Михаил стал главным покровителем воинов. В одном только Константинополе в его честь было создано 19 храмов. От ромеев почитание архангела пришло на Русь, где он с X века стал небесным покровителем князей и дружин.

По преданиям, Михаил являлся князю Ярославу Мудрому и помог победить ему братоубийцу, двоюродного брата Святополка Окаянного. Он являлся монахам Киево-Печерской обители в виде огненного столпа и помогал Владимиру Мономаху победить половцев. Известна так называемая черниговская гривна, монета, чеканившаяся во времена Владимира Мономаха, на которой изображался архангел.

Русский святой Пафнутий Боровский был уверен: Новгород не пострадал от нашествия Батыя именно из-за заступничества архистратига. Об этом Пафнутию рассказывал его дед, монгольский баскак Марти. Историки до сих пор не знают, что заставило Батыя повернуть войско, не дойдя до Новгорода. Дед поведал, что, вернувшись в Киев и увидев на стене разрушенного храма лик Михаила, хан показал на него и сказал: «Это он не дал мне идти дальше».

А осенью 1608 года, когда польско-литовские войска Лжедмитрия осадили Троице-Сергиеву лавру, архангел Михаил явился впавшему в забытьё от усталости архимандриту Иоасафу и предсказал врагам отмщение. Случилось это 8 ноября по старому стилю, 21 ноября — по новому (в Михайлов день, праздник, который в Русской православной церкви именуют Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных). Дела монахов к тому времени были уже совсем плохи, многие погибли, поляки обстреливали монастырь из огромной пушки. Одно ядро во время службы попало в Троицкий храм, ударило в колокол и влетело в алтарь, обезобразив икону архистратига. Именно после этого огненный дух и явился Иоасафу.

После видения монахи воодушевились и на следующий день сумели не только взорвать пушку, но и малым отрядом сделать вылазку, перебили множество литовцев и захватили оружие и боеприпасы, что решило исход осады. Во время боя многие из них видели прекрасного юношу, который сражался вместе с ними в самых жарких стычках и чудесным образом исчез после боя.

Михаил — ангел смерти

На Руси верили, что архангел не оставляет человека и после смерти. Поэтому встречи с ним не искали, считая, что она может добром и не закончиться, но и не убегали от него, зная, что Михаил может сопроводить душу в Царствие Небесное и бесы её не тронут.

Михаил может сопроводить душу в Царствие Небесное. © wikiwand

В апокрифах и в житиях святых сохранились многочисленные свидетельства, что архангел являлся людям, сопровождал их в загробный мир и показывал им, что их ждёт. Некоторые грешники после такого потрясения становились на путь исправления, подобно грешной Ольге, которая до явления архангела была «женщиной с низкой социальной ответственностью», или подобно монаху-пьянице Михаилу из Соловецкого монастыря, с которым произошло то же самое.

Средневековый русский автор Парфений Уродивый прямо называл Михаила ангелом смерти, который подносит умирающему смертную чашу, извлекает душу из тела и сопровождает его на пути в Царствие Небесное. «Смертию нас назирает и от суеты мира избав[1]ляет, и на суд праведный ко Христу представляет, и от вечных мук избав[1]ляет», — так и написано в каноннике.

Главный экзорцист

Архистратига Михаила почитали и простые люди. Для них он стал первым помощником в борьбе с нечистыми духами, то есть стал на Руси первым экзорцистом. В представлении крестьян архангел ходил по городам и весям и продолжал бороться с дьяволом. Крестьяне верили: если началась гроза — это Михаил сражается с чертями и посылает в них молнии.

Иконки с изображением архангела надевали на младенцев для защиты от чертей и сглаза. Такие же иконки носили воины. В молитвах к архистратигу обращались, когда становилось страшно по ночам, когда грозила опасность от иноверцев, когда обуревала гордыня.

На Руси верили: Бог даёт при крещении каждому человеку своего ангела-хранителя. Архангел Михаил являлся как бы всеобщим ангелом-хранителем русского народа. У него просили защиты на войне, а также от бесов, врагов и преступников.

Если человека подозревали в одержимости, его обязательно приводили к иконе архистратига. Уже в XIV веке в молитвенниках сельских священников были молитвы к архангелу Михаилу с просьбами освободить людей от трясавиц, нежити, недузех, лихих людей и порчи. Позже такие молитвы вошли в официальные требники.

Люди верили: молитва к архистратигу даёт человеку власть над бесом, бесплотный дух становится более телесным, тогда его можно поколотить, допросить или прогнать.

Старец Парфений Киевский, живший в XIX веке, рассказывал, как однажды молитва к архангелу спасла его от чудовищ, наполнивших келью. Стоило ему обратиться к Михаилу, как в келье появилась Богородица в сопровождении архангела и бесы сгинули. А мученику Никите Михаил даже позволил избить искушавшего его демона. Тот схватил ослабшего беса, наступил ногой на шею и побил цепями, после чего учинил допрос, во время которого демон сказал, что его зовут Вельзевул и что его прислал к святому Сатана, чтобы он искусил Никиту, а потом получил бы у дьявола награду.

Когда чтут архангела Михаила: 21 ноября и 19 сентября

Архангела Михаила в православном календаре чтут дважды. 19 сентября вспоминают чудо в Хонах: по преданию, Михаил спас свой храм от потопа, которым язычники хотели его разрушить. А 21 ноября — главный праздник, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. С ним на Руси было связано много поверий: считалось, например, что с этого дня начинается настоящая зима. Какого числа Михайлов день в 2026 году, что в этот день нельзя делать и какие приметы с ним связаны, мы рассказали в отдельном материале.

Иконы и молитва архангелу Михаилу

Архангел Михаил как покровитель воинов. © kurer-sreda.ru

На иконах архангел Михаил изображается с мечом — в знак защиты от зла. Нередко его рисуют и с весами — это символизирует то, что ангел будет взвешивать хорошие и плохие поступки на Страшном суде.

Молитва архангелу Михаилу: «О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков».

Тропарь архангелу Михаилу, глас 4: «Небесных воинств Архистратиг, непрестанно молим тебя мы, недостойные, чтобы ты оградил нас твоими молитвами, под кровом крыл невещественной твоей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавь нас, как начальник Вышних Сил!»»

Кондак архангелу Михаилу, глас 2: «Архистратиг Божий, служитель Божественной славы, Ангелов начальник и людей наставник, полезное нам испроси и великую милость, как бесплотных Архистратиг».

Как устроена иерархия ангелов и чем ангел отличается от аггела, Life.ru разбирал отдельно.