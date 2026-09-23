День памяти преподобного Силуана Афонского — 24 сентября Оглавление Житие — от Семёна Антонова до старца Силуана Архимандрит Софроний и книга «Старец Силуан» Главные наставления и цитаты Молитва, акафист и тропарь Где послушать жизнеописание и наставления Силуана Афонского Мощи и почитание Силуана Афонского FAQ Преподобный Силуан Афонский: житие, главные наставления, молитва и где послушать его жизнеописание — в материале Life.ru к 24 сентября. Силуан Афонский: кем был святой, день памяти которого православные отмечают 24 сентября? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © Wikipedia / Dave Proffer. Mt. Athos

Крестьянин из Тамбовской губернии едва умел писать, но его наставления перевели на десятки языков. Почему Силуан Афонский велел человеку мысленно спуститься в ад, но запрещал отчаиваться? Life.ru рассказывает о жизни святого, его главных трудах и молитвах.

Житие — от Семёна Антонова до старца Силуана

Житие Силуана Афонского: как Семён Антонов стал одним из известных православных старцев? Фото © Wikipedia

Семён Антонов родился в 1866 году в селе Шовском Тамбовской губернии, которое сегодня находится на территории Липецкой области. Его отец Иван был крестьянином, поэтому с детства мальчик трудился вместе со взрослыми: помогал в поле, а позднее работал плотником в строительной артели старшего брата. Семья жила небогато, но отличалась гостеприимством и старалась делиться с нуждающимися даже последним. Мысль о монашестве появилась у Семёна ещё в юности. Он хотел поступить в Киево-Печерскую лавру, однако отец посоветовал сыну не торопиться и сначала пройти военную службу. Постепенно молодой человек увлёкся обычной мирской жизнью, начал ходить на гулянья и почти отказался от своего намерения.

Согласно житию, однажды Семёну приснилось, будто он проглотил змею. Проснувшись, юноша услышал голос Богородицы, которая сказала, что Ей так же тяжело видеть его греховную жизнь. После этого он раскаялся и вновь решил посвятить себя Богу. Военную службу Семён проходил в Санкт-Петербурге, в сапёрном батальоне. Даже находясь в казарме, он продолжал думать об Афоне и отправлял накопленные деньги святогорским монахам. Перед увольнением молодой человек пытался встретиться с Иоанном Кронштадтским, чтобы попросить благословения, но не застал священника и оставил ему записку с просьбой помолиться о нём.

Преподобный Силуан Афонский: почему будущий святой решил навсегда отказаться от мирской жизни? Фото © Wikipedia / Jack1956

В 1892 году Семён вернулся в родное село, простился с близкими и отправился на Афон. Он поступил в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где сначала работал на мельнице, а затем исполнял другие послушания. В 1896 году его постригли в монахи с именем Силуан, а в 1911-м возвели в схиму. Привычный к тяжёлому труду Силуан легко справлялся с физической работой. Гораздо сложнее оказалась внутренняя борьба. Молодой монах переживал периоды уныния, гордыни и отчаяния, подолгу молился и, согласно церковному преданию, был удостоен видения Христа.

Позднее старец стал экономом монастыря, руководил работниками, следил за хозяйством и продолжал принимать паломников. Он не удалялся в затвор и не стремился прославиться строгими подвигами. Силуан оставался среди людей, но каждую свободную минуту посвящал молитве. Он умер 24 сентября 1938 года в Свято-Пантелеимоновом монастыре, прожив на Афоне около 46 лет.

Архимандрит Софроний и книга «Старец Силуан»

Архимандрит Софроний (Сахаров): кто сохранил житие и наставления Силуана Афонского? Фото © Wikipedia

При жизни Силуан Афонский был известен главным образом монахам и паломникам, посещавшим Свято-Пантелеимонов монастырь. Сам он почти не получил образования и не пытался создать собственное богословское учение. Его мысли сохранились благодаря духовному ученику — архимандриту Софронию Сахарову.

В миру его звали Сергеем Сахаровым. До принятия монашества он занимался живописью, жил в Москве и Париже, а затем отправился на Афон. Знакомство с Силуаном стало одним из главных событий его жизни. Софроний увидел в неприметном монастырском работнике человека с огромным духовным опытом и в течение нескольких лет записывал его рассказы и наставления. После смерти учителя архимандрит собрал воспоминания о нём и сохранившиеся записи. В 1952 году в Париже вышла книга «Старец Силуан». Она состояла из двух частей. В первой Софроний рассказывал о жизни и духовном пути наставника, а во второй публиковал собственные писания Силуана.

Книга быстро вышла за пределы русскоязычной православной среды. Её перевели более чем на 20 языков, благодаря чему о Силуане узнали в Европе, Америке и Азии. Сам Софроний в 1959 году основал монастырь Святого Иоанна Предтечи в английском Эссексе и оставался его настоятелем и духовником до последних лет жизни.

Главные наставления и цитаты

Цитаты Силуана Афонского: что святой говорил о смирении, отчаянии и любви к врагам? Фото © Wikipedia / Maxim Massalitin.

Самое известное изречение старца звучит так: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Эти слова связаны с периодом, когда Силуан почти потерял надежду справиться с тяжёлыми помыслами. Согласно его записям, ответ пришёл во время молитвы. Смысл наставления заключался не в том, чтобы постоянно мучить себя страхом. Старец призывал человека помнить о собственной слабости, не считать себя лучше окружающих и вместе с тем никогда не терять надежду на Божие милосердие. Первая часть фразы не позволяла впасть в гордыню, а вторая защищала от отчаяния.

Одной из центральных тем Силуана была любовь к врагам. Старец считал, что говорить о любви к Богу невозможно, если человек продолжает ненавидеть обидчиков. Настоящей проверкой веры для него становилось не доброе отношение к близким, а способность пожалеть и простить того, кто причинил боль. Силуан также придавал огромное значение молитве за других людей. Он говорил: «Молиться за людей — это кровь проливать». По мысли старца, монах не должен отворачиваться от мира: его служение состоит в том, чтобы переживать за каждого человека и молиться о спасении всех.

Среди других известных наставлений Силуана Афонского: «Где нет любви к врагам, там нет Духа Божия»;

«Душа без молитвы оскудевает»;

«Господь любит всех людей, но того, кто ищет Его, любит больше»;

«Кто любит Бога, тот всегда помнит о Нём».

Отдельное место в его записях занимают мысли о природе и животных. Силуан призывал жалеть всякое живое существо и не причинять ему вреда без необходимости. Ранее Life.ru рассказывал, как правильно молиться за хворающих питомцев и почему забота о них не противоречит православной традиции.

Молитва, акафист и тропарь

Молитва Силуану Афонскому: о чём верующие просят преподобного и когда к нему обращаются? Фото © Life.ru.

Верующие обращаются к преподобному Силуану Афонскому с просьбами укрепить их в вере, избавить от уныния, отчаяния и гордыни, помочь простить обидчиков и примириться с близкими. Святого также просят сохранить надежду во время болезни, потери или другого тяжёлого испытания. Однако в православной традиции Силуан не считается покровителем только одной определённой жизненной проблемы. Молитва обращена к Богу, а святого просят о заступничестве и совместной молитве. Акафист Силуану Афонскому представляет собой особое хвалебное песнопение.

Его читают дома или в храме, прося преподобного о помощи и духовном укреплении. Канон состоит из нескольких песней, а тропарь кратко раскрывает подвиг святого, его любовь к Богу и молитву за весь мир. Полные тексты молитвы, акафиста, канона, тропаря и кондака Силуану Афонскому опубликованы на православном портале «Азбука веры». Там же можно найти житие святого, его письма, наставления и книгу архимандрита Софрония Сахарова.

Где послушать жизнеописание и наставления Силуана Афонского

Где послушать писания старца Силуана Афонского? Видео © azbyka.ru

Тем, кому удобнее слушать, а не читать, доступны несколько аудиоверсий книги «Старец Силуан», жития святого и его собственных писаний. На православном портале «Азбука веры» размещены аудиокниги «Старец Силуан Афонский», а также «Псалмы и молитвы». Записи можно слушать вместе с чтением биографии, писем и поучений преподобного.

Также, большая коллекция представлена в медиатеке Predanie.ru. На одной странице собраны текст книги и четыре варианта озвучки общей продолжительностью более 50 часов. Полное жизнеописание в одной из версий читает Вячеслав Клементьев. Отдельно на там же размещены «Писания Силуана Афонского» в исполнении народного артиста России Владимира Заманского. Это 66 аудиозаписей продолжительностью более 12 часов. Важно, что Заманский читает именно вторую часть книги — собственные размышления и наставления старца, а не всё жизнеописание, написанное архимандритом Софронием. Видеоверсия этой начитки также опубликована в православной социальной сети «Елицы»: отдельно доступны первая и вторая части «Писаний».

Мощи и почитание Силуана Афонского

Мощи Силуана Афонского: где находится главная святыня и можно ли поклониться ей в России? Фото © РИА Новости / Сергей Пятаков

Главная святыня, связанная с преподобным, находится в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне, где он провёл почти всю монашескую жизнь. Там хранятся честная глава и другие части мощей старца. В 2016 году глава преподобного впервые покинула Афон. Святыню привезли в Россию и Белоруссию к празднованию тысячелетия присутствия русского монашества на Святой Горе. Она побывала в нескольких городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Орёл, Брянск и Екатеринбург, после чего была возвращена в Свято-Пантелеимонов монастырь.

Частицы мощей находятся и в некоторых других православных храмах. Церкви и монастыри во имя Силуана Афонского действуют в России, Белоруссии, Великобритании, Франции и других странах. На Афоне восстановлена мельница, где святой исполнял своё первое послушание. Рядом также находятся его келья, музей и посвящённая ему церковь. Силуан был причислен к лику святых Константинопольской православной церковью в 1987 году. В 1992-м его имя внесли в месяцеслов Русской православной церкви.

FAQ

Канонизация Силуана Афонского: когда русского монаха официально причислили к лику святых? Фото © pravenc.ru

Кто такой преподобный Силуан Афонский? Силуан Афонский — православный святой и монах Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. В миру его звали Семёном Ивановичем Антоновым. Он жил с 1866 по 1938 год и прославился наставлениями о смирении, молитве за весь мир и любви к врагам.

Силуан Афонский — православный святой и монах Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. В миру его звали Семёном Ивановичем Антоновым. Он жил с 1866 по 1938 год и прославился наставлениями о смирении, молитве за весь мир и любви к врагам. Когда отмечают день памяти Силуана Афонского? День памяти преподобного Силуана Афонского отмечают 24 сентября — в годовщину его смерти. По старому стилю эта дата приходится на 11 сентября.

День памяти преподобного Силуана Афонского отмечают 24 сентября — в годовщину его смерти. По старому стилю эта дата приходится на 11 сентября. В чём помогает молитва Силуану Афонскому? Преподобного просят помочь преодолеть уныние, отчаяние, гордыню и гнев, найти силы простить обидчиков, примириться с близкими и сохранить веру во время испытаний.

Преподобного просят помочь преодолеть уныние, отчаяние, гордыню и гнев, найти силы простить обидчиков, примириться с близкими и сохранить веру во время испытаний. Какая самая известная цитата Силуана Афонского? Самое известное наставление старца звучит так: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Оно призывает человека видеть собственные слабости, но не терять надежду на Божие милосердие.

Силуан Афонский оставил после себя не богатство и не многотомные труды, а несколько записей, в которых до сих пор ищут ответы люди, столкнувшиеся с отчаянием, одиночеством и потерей веры. Пожалуй, главная мысль старца заключалась в том, что даже в самой глубокой внутренней тьме человек не должен отказываться от надежды. Именно об этом напоминают его знаменитые слова про ад. Но откуда вообще появилось представление о преисподней? Ранее Life.ru рассказал, кто придумал ад и почему разные народы представляли загробный мир совершенно по-разному.

Авторы Софья Кузнецова