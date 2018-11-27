"Новый фюрер". В Госдуме оценили решение Порошенко ввести военное положение

По мнению депутата Андрея Козенко, теперь только президент Украины будет в ответе за всё, что произойдёт дальше в стране.

В Государственной думе лидера Незалежной Петра Порошенко сравнили с Адольфом Гитлером после его решения ввести на Украине военное положение.

— Порошенко становится новым украинским фюрером. С этого момента Порошенко на Украине можно будет всё. Но и ответственность теперь за всё происходящее в стране и за последствия тех или иных решений будет лично на нём, — заявил РИА "Новости" депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

Он выразил уверенность, что далеко не все в Верховной раде разделяют позицию президента, но им приходится действовать в рамках его решений. Тем не менее, считает Козенко, карьера Порошенко как политика близится к концу.

— Думаю, что кончит он хуже Саакашвили. Все местные "товарищи" будут мечтать уничтожить его как политика и разделить его капитал, — сказал депутат.

Как ранее писал Лайф, президент Украины решил ввести в стране военное положение на 30 дней. Так Пётр Порошенко отреагировал на задержание судов, нарушивших российскую границу в Азовском море.

Изначально лидер Незалежной говорил о 60 днях, но позже решил сократить сроки, чтобы конфликт не помешал избирательной кампании. В марте 2019 года в стране пройдут президентские выборы.