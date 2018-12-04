Депутаты Госдумы обсудят с Птахой и ST ситуацию с отменой концертов рэперов

В мероприятии также примут участие представители Генпрокуратуры, Росгвардии, МВД и уполномоченного при президенте по правам ребёнка.

Депутаты Молодёжного парламента Госдумы РФ обсудят 6 декабря с рэперами и представителями профильных ведомств ситуацию с отменой концертов рэп-исполнителей в ряде регионов России. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель Молодёжного парламента при ГД Мария Воропаева.

Она подчеркнула, что молодёжь в Сети крайне возмущена отменой выступлений артистов, говоря о том, что это ограничение свободы слова или цензура.

— Мы хотим разобраться, чтобы дать молодёжи понять, что, если кого-то задерживают, наверняка в этом есть возможное правонарушение или преступление, — заявила Воропаева.

На встрече планируется обсудить правомерность отмены концертов по инициативе родительских комитетов. Она обратила внимание на то, что выступления зачастую имеют возрастное ограничение "18+". В таком случае дети вообще не должны на них находиться.

— Это ведь очень опасная игра, когда мы думаем, что запретим концерт и наши дети перестанут слушать эту музыку, — добавила Воропаева.

Своё участие в мероприятии на данный момент подтвердили рэперы ST, Птаха и Рома Жиган. Со стороны депутатов на нём будут присутствовать единороссы Анатолий Выборный, Артём Туров, Наталья Кувшинова. Также на встречу приглашены представители Генпрокуратуры, Росгвардии, МВД и уполномоченного при президенте по правам ребёнка.

Воропаева отметила, что Молодёжный парламент при ГД открыт к диалогу со всеми рэп-исполнителями. Всё зависит от готовности рэперов к диалогу.