Депутаты Госдумы обсудят с Птахой и ST ситуацию с отменой концертов рэперов
Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова/Екатерина Чеснокова © vk.com/Александр Степанов
В мероприятии также примут участие представители Генпрокуратуры, Росгвардии, МВД и уполномоченного при президенте по правам ребёнка.
Депутаты Молодёжного парламента Госдумы РФ обсудят 6 декабря с рэперами и представителями профильных ведомств ситуацию с отменой концертов рэп-исполнителей в ряде регионов России. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель Молодёжного парламента при ГД Мария Воропаева.
Она подчеркнула, что молодёжь в Сети крайне возмущена отменой выступлений артистов, говоря о том, что это ограничение свободы слова или цензура.
— Мы хотим разобраться, чтобы дать молодёжи понять, что, если кого-то задерживают, наверняка в этом есть возможное правонарушение или преступление, — заявила Воропаева.
На встрече планируется обсудить правомерность отмены концертов по инициативе родительских комитетов. Она обратила внимание на то, что выступления зачастую имеют возрастное ограничение "18+". В таком случае дети вообще не должны на них находиться.
— Это ведь очень опасная игра, когда мы думаем, что запретим концерт и наши дети перестанут слушать эту музыку, — добавила Воропаева.
Своё участие в мероприятии на данный момент подтвердили рэперы ST, Птаха и Рома Жиган. Со стороны депутатов на нём будут присутствовать единороссы Анатолий Выборный, Артём Туров, Наталья Кувшинова. Также на встречу приглашены представители Генпрокуратуры, Росгвардии, МВД и уполномоченного при президенте по правам ребёнка.
Воропаева отметила, что Молодёжный парламент при ГД открыт к диалогу со всеми рэп-исполнителями. Всё зависит от готовности рэперов к диалогу.
Отметим, что в российских регионах был отменён ряд концертов российских рэперов. В частности, не состоялось выступление Элджея в Якутске и группы IC3PEAK в Новосибирске, а популярного рэпера Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре. Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроили концерт в поддержку Хаски. В итоге суд 26 ноября освободил рэпера. В Кремле не стали комментировать данную тему.