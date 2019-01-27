В Петербурге пройдёт военный парад и салют в честь 75-летия снятия блокады
Фото © РИА Новости/Алексей Даничев
Отмечается, что в мероприятии собирается принять участие и российский лидер Владимир Путин.
Санкт-Петербург отмечает 75-летие со дня полного снятия блокады, в связи с чем там пройдёт военный парад на Дворцовой площади, а вечером в честь защитников города прогремит салют, сообщается на сайте городской администрации.
Памятные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне и блокаде, в эти дни проходят во многих местах Петербурга и Ленинградской области. Это торжественно-траурные возложения цветов, концерты, выставки, реконструкции, исторические проекты, театральные постановки, посвящённые битве за город в 1941–1944 годах.
В торжествах приняли участие многие известные деятели искусства, театра, кино, политики, а также десятки тысяч простых граждан.
Также сообщается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
Кроме того, как ранее сообщал Лайф, Общество жителей блокадного Ленинграда отправило приглашение посетить памятные мероприятия немецкой журналистке Зильке Бигальке, которая ранее раскритиковала Россию за героизацию блокады.