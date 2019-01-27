В Петербурге пройдёт военный парад и салют в честь 75-летия снятия блокады

Отмечается, что в мероприятии собирается принять участие и российский лидер Владимир Путин.

Санкт-Петербург отмечает 75-летие со дня полного снятия блокады, в связи с чем там пройдёт военный парад на Дворцовой площади, а вечером в честь защитников города прогремит салют, сообщается на сайте городской администрации.

Памятные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне и блокаде, в эти дни проходят во многих местах Петербурга и Ленинградской области. Это торжественно-траурные возложения цветов, концерты, выставки, реконструкции, исторические проекты, театральные постановки, посвящённые битве за город в 1941–1944 годах.

В торжествах приняли участие многие известные деятели искусства, театра, кино, политики, а также десятки тысяч простых граждан.

Также сообщается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.