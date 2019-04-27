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Регион
Опубликовано 27 апреля 2019, 02:21

Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян

Фото: © Официальный сайт администрации Приморского края

Фото: © Официальный сайт администрации Приморского края

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на своём бронированном поезде прибыл на железнодорожный вокзал Пхеньяна после завершения визита в Россию.

Высший руководитель под сердечное ликование масс вышел из вагона, и тут же начальник почётного караула Корейской народной армии подошёл к нему с рапортом, — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидера КНДР жители страны встречали с ликованием, поскольку Ким Чен Ын "совершил бессмертные заслуги во внешнеполитической деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове во имя самостоятельной жизни и счастливого будущего своего народа".

Напомним, 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в РФ. Состоявшиеся 25 апреля переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились 3,5 часа.

Президент РФ отметил, что доволен итогами переговоров, а Ким Чен Ын пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

Лайф также писал, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР и возложил венок к воинскому мемориалу во Владивостоке. При этом глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию.

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Андрей Довлатов
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