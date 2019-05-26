В Госдуме назвали спектаклем позицию Зеленского по переговорам с Россией

По словам Михаила Шеремета, провокация в Керченском проливе была тщательно спланирована Украиной, чтобы дестабилизировать обстановку в Азовско-Черноморском регионе.

Власти Украины превращают тему возможных переговоров с Россией в спектакль и политический фарс. Такое мнение РИА "Новости" высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, киевские власти вместо того чтобы извиниться за недружественную и агрессивную политику в отношении России, продолжают "нечестную политическую игру". Шеремет утверждает, что провокация в Керченском проливе была тщательно спланирована Украиной, чтобы дестабилизировать обстановку в Азовско-Черноморском регионе.

— Решение трибунала неправомерно, и его надо оспаривать. Это всё абсолютно заполитизированный процесс, который сшит белыми нитками, — заявил парламентарий.

Депутат подчёркивает, что морской трибунал не вправе навязывать свою волю и вмешиваться во внутренние дела государства, учитывая, что Россия защищала свои границы в строгом соответствии с международным и национальным законодательством.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ. В МИД РФ отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение решения трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.