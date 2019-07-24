Москалькова опровергла слова Денисовой о договорённости по возвращению моряков

Заявление украинского омбудсмена не смог подтвердить и адвокат арестованных мужчин.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не подтвердила слова своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о достижении договорённости о возвращении на Украину 24 моряков, арестованных в РФ после провокации в Керченском проливе.

— Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно, — заявила омбудсмен журналистам.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что Москва и Киев достигли договорённости по вопросу и сейчас происходит оформление документов для возвращения моряков на родину. При этом её слова не смог подтвердить адвокат арестованных Николай Полозов.