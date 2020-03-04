Прибывший из Ирана российский моряк госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Астраханской области госпитализирован с подозрением на коронавирус российский моряк. Он находился на судне, прибывшем из Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Весь экипаж корабля, всего 13 человек, — граждане России. У всех были взяты экспресс-тесты на определение CoViD-2019.
— При проверке были выявлены признаки заболевания ОРВИ у одного из моряков. Судно в порт не швартовалось, моряк был эвакуирован на лодке и госпитализирован для обследования на инфекционные заболевания в обсервацию, — отмечается в сообщении.
В рамках стандартных мер по предотвращению распространения инфекции госпитализированный будет помещён в отдельный бокс, а судно останется на карантине.
Напомним, за последние сутки в мире зафиксировано 1922 новых случая заражения коронавирусом, всего болезни подверглось 90 870 человек. На данный момент в России зафиксировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, двое граждан Китая были выписаны из больниц в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся на карантине в Казани. Шестым пациентом стал Давид Беров, который пребывает в инфекционной больнице № 1 в Москве. Также заболевание было диагностировано у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены велокоманды "Газпром-русвело", которая приехала на гонку "Тур ОАЭ", заявили, что им не дают никакой информации. В карантине россияне проведут от семи до десяти дней.