Прибывший из Ирана российский моряк госпитализирован с подозрением на коронавирус

— При проверке были выявлены признаки заболевания ОРВИ у одного из моряков. Судно в порт не швартовалось, моряк был эвакуирован на лодке и госпитализирован для обследования на инфекционные заболевания в обсервацию , — отмечается в сообщении.

Напомним, за последние сутки в мире зафиксировано 1922 новых случая заражения коронавирусом, всего болезни подверглось 90 870 человек. На данный момент в России зафиксировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, двое граждан Китая были выписаны из больниц в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся на карантине в Казани. Шестым пациентом стал Давид Беров, который пребывает в инфекционной больнице № 1 в Москве. Также заболевание было диагностировано у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены велокоманды "Газпром-русвело", которая приехала на гонку "Тур ОАЭ", заявили, что им не дают никакой информации. В карантине россияне проведут от семи до десяти дней.