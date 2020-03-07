Президент Эстонии отменила встречу и пройдёт проверку на коронавирус

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ожидает результатов анализов на коронавирус. В связи с этим ей пришлось отказаться от участия в мероприятии, посвящённом 30-летней годовщине конгресса Эстонии, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

— Сегодня президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия конгресса Эстонии, но так как результаты теста ещё не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нём, — рассказал советник президента Таави Линнамяэ.

Дело в том, что в начале недели Кальюлайд принимала участие в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям, который проходил в США. Советник добавил, что в ходе визита президент и делегация тщательно соблюдали правила личной гигиены, а симптомов заболевания ни у кого из них не наблюдается. Известно, что в конгрессе также принимали участие вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее от коронавируса умерла иранский депутат парламента Фатеме Рахбар. Также CoViD-19 был диагностирован у 23 иранских депутатов, у вице-президента, замминистра здравоохранения и главы Минпромторга. Россия временно прекратила авиасообщение с Ираном в целях предотвращения распространения вируса.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти 3,5 тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что 2019-nCoV стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о мутации вируса.

В России за последние сутки было выявлено ещё четыре случая заражения коронавирусом. Трое жителей Липецкой области и один петербуржец недавно посещали Италию, где инфекция активно распространяется.