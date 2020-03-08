Подозреваемый в убийстве подростка в Колпине намерен сотрудничать со следствием

Подозреваемого в убийстве подростка Влада Б. в Колпине, сына судьи Виталия Саяпина Артёма, доставили на допрос, где он намерен рассказать все детали случившейся трагедии и всячески содействовать следствию. Об этом Лайфу рассказал адвокат задержанного Артём Баконин.

— Я встретился со своим подзащитным. Могу сказать, что мы выражаем искренние слова соболезнования родным погибшего, его близкого друга. Будем всячески оказывать содействие, находиться в тесном взаимодействии с органами предварительного расследования. Сейчас будет производиться допрос Артёма, — заявил адвокат.

Напомним, 7 марта на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона в Петербурге было найдено тело подростка. Как предварительно установило следствие, ребёнка случайно застрелил его же приятель, сын судьи Виталия Саяпина. Сам же подозреваемый с места происшествия скрылся. Его удалось найти и задержать 8 марта в пригороде Санкт-Петербурга.

Соседи рассказали Лайфу, что им известно о трагедии, также были опубликованы первые подробности и шокирующие кадры с места происшествия.

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