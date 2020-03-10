Эксперт рассказал Лайфу о ситуации на нефтяных рынках и о "чёрном вторнике"

Открытие фондового, валютного и нефтяного рынков было не столь ужасным, как того ожидали аналитики. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

— Вчера рынок был весь перепродан. Сегодня произошло некое переосмысление или отрезвление, скажем так, рынков — и нефть растёт существенно со вчерашнего уровня, рубль, понятно, упал, потому что вчера не было торгов официальных на Московской бирже, но он относительно вчерашних торгов на биржевых площадках всё-таки укрепился, — сказал он.

По мнению Пикина, укреплению рубля способствовали в первую очередь действия Центрального банка и Министерства финансов России. Таким образом, все самые негативные прогнозы относительно чёрного вторника всё-таки, по мнению аналитиков, не нашли подтверждения.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель, хотя вскоре опять поднялась выше отметки в 40 долларов. Вследствие этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. В СМИ назвали обвал цен на сырьё попыткой ослабить Россию.

Сегодня же при открытии валютных торгов курс доллара составил 72,77 рубля, евро — 82,48 рубля.

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