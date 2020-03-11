Фермер использовал четыре тысячи кур, чтобы поблагодарить врачей, вылечивших его от коронавируса

Young man and 4,000 chickens salute #COVID19 doctors in unique way— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2020
more: https://t.co/vvpPoCiEVx pic.twitter.com/C0P1rKxoRs
Китайский фермер Шан Юкан из провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе страны, решил необычным образом поблагодарить врачей, которые вылечили его от коронавируса нового типа.
Для этого мужчине понадобилось четыре тысячи кур, 100 килограммов птичьего корма и четыре часа свободного времени. С помощью мешка зерна Шан Юкан обрисовал на поле очертания медицинского работника, а куры помогли довести нестандартный рисунок до конца, начав клевать корм. Соответствующее видео было опубликовано в "Твиттере".
Таким уникальным способом китаец хотел сказать спасибо врачу, который помог встать ему на ноги, и всем медикам, которые борются с опасным CoViD-19.
Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В самой КНР число заболевших и умерших от инфекции за сутки почти сравнялось. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражено 20 человек.
Во Всемирной организации здравоохранения объявили, что число заражённых CoViD-2019 по всему миру превысило 101 тысячу человек. При этом ведомство сообщило, что вирус не исчезнет к лету. Медики обнаружили у штамма первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.