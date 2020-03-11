Эксперт: Турецкие атаки на "Панцири" — попытка дискредитации российского вооружения

С президентом Турции Реджепом Эрдоганом вряд ли получится договориться по Сирии. Кроме того, атаки на "Панцири" российского производства являются попытками дискредитировать отечественное вооружение, заявил в беседе с НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

— Я много раз говорил: не собирается Эрдоган на этом останавливаться. Он сейчас проводит перегруппировку войск, подтягивает дополнительные силы в Идлиб. А на фоне этого идёт дискредитация нашего вооружения, чтобы у нас его никто не покупал, — сказал он.

При этом Багдасаров добавил, что до атаки на "Панцири" протурецкие боевики заявляли об уничтожении российского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В связи со сложившейся ситуацией эксперт призвал отказаться от попыток договориться с Анкарой. По мнению Багдасарова, России стоит поддержать союз Сирии и курдов, если те объединятся.

— В конце концов, ну хватит искренне верить, что с турками всё пойдёт, и бояться испортить с ними (турками. — Прим. Лайфа.) отношения, налаживая отношения с курдами! — подчеркнул директор центра.

Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооружённые силы его страны уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Однако в Минобороны России эти данные опровергли.

При этом пятого марта Эрдоган прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов. В итоге главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб.