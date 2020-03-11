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Врачи — о Меркель, предсказавшей коронавирус 70% населения: Это паника

По их словам, пока что это "просто слова", которым нужны подтверждения, факты и статистические данные.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что до 70 процентов населения заразится коронавирусом, является лишь "паникой". Об этом в интервью телеканалу "360" заявил доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По мнению профессора, Ангела Меркель сильно преувеличила с цифрами, поскольку такого распространения штамма не будет.

Что касается Германии и тем более всего мира, это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера, — сказал Зуев.

Такого же мнения придерживается и врач-инфекционист Юлия Четайкина. По её словам, люди ежегодно болеют коронавирусом, поскольку CoViD-19 не уникален. Инфекцию могут возбудить четыре типа вируса, один из которых вызывает привычную всем ОРВИ.

По словам врача, если Меркель имела в виду, что люди могут заразиться любым типом коронавируса, то 70 процентов населения действительно могут им переболеть.

Но, если говорить именно про коронавирус 2019 года, это очень много, число преувеличено. Это просто слова, нужны подтверждения, факты, нужна статистика, — заключила она.

Ранее Меркель предрекла заражение коронавирусом 70% населения.

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражено 28 человек. ВОЗ объявила болезнь пандемией.

В Москве были приняты меры по предотвращению распространения инфекции. В частности, градоначальник Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек. Из-за этого многие мероприятия оказались под угрозой.

Из тех же соображений Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном, а впоследствии и с Испанией, Италией, Германией и Францией. Кроме того, наши власти до 1 апреля 2020 года продлили введённые ранее ограничения на пересечение сухопутной границы с КНР и на авиационное сообщение с Китаем.

Число заражённых CoViD-2019 по всему миру уже превысило 101 тысячу человек. При этом медики считают, что вирус не исчезнет к лету.

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