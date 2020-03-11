Врачи — о Меркель, предсказавшей коронавирус 70% населения: Это паника

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что до 70 процентов населения заразится коронавирусом, является лишь "паникой". Об этом в интервью телеканалу "360" заявил доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По мнению профессора, Ангела Меркель сильно преувеличила с цифрами, поскольку такого распространения штамма не будет.

— Что касается Германии и тем более всего мира, это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера, — сказал Зуев.

Такого же мнения придерживается и врач-инфекционист Юлия Четайкина. По её словам, люди ежегодно болеют коронавирусом, поскольку CoViD-19 не уникален. Инфекцию могут возбудить четыре типа вируса, один из которых вызывает привычную всем ОРВИ.

По словам врача, если Меркель имела в виду, что люди могут заразиться любым типом коронавируса, то 70 процентов населения действительно могут им переболеть.

— Но, если говорить именно про коронавирус 2019 года, это очень много, число преувеличено. Это просто слова, нужны подтверждения, факты, нужна статистика, — заключила она.

Ранее Меркель предрекла заражение коронавирусом 70% населения.

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражено 28 человек. ВОЗ объявила болезнь пандемией.

В Москве были приняты меры по предотвращению распространения инфекции. В частности, градоначальник Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек. Из-за этого многие мероприятия оказались под угрозой.

Из тех же соображений Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном, а впоследствии и с Испанией, Италией, Германией и Францией. Кроме того, наши власти до 1 апреля 2020 года продлили введённые ранее ограничения на пересечение сухопутной границы с КНР и на авиационное сообщение с Китаем.

Число заражённых CoViD-2019 по всему миру уже превысило 101 тысячу человек. При этом медики считают, что вирус не исчезнет к лету.