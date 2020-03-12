Будем выживать и бороться. Россиянка рассказала, как проходит жизнь на карантине в Италии — видео

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Уроженка России Анна Тихонова, которая последние несколько лет проживает на территории Италии, рассказала, как проходит жизнь в республике в условиях карантина из-за стремительно распространяющейся по миру коронавирусной инфекции.

В частности, она заявила, что для выхода из дома до 3 апреля 2020 года необходимо с собой иметь разрешение, в котором указана причина появления на улице. Такой модуль декларации оформляется на сайте Министерства юстиции.

— Выходить у нас можно всего по нескольким причинам. Первое — это по работе. Для этого должен быть контракт с работодателем. Второе — это необходимость, которая может быть всего двух типов: пойти в аптеку или пойти в супермаркет. То есть это две вещи, которые не могут запретить. Третье — это здоровье, — сказала она.

Также россиянка рассказала, что огорожены все парки и детские площадки, чтобы избежать массового скопления людей. Это означает, что человек, который преступит это правило и зайдёт на запрещённую территорию, нарушит Уголовный кодекс. В качестве наказания ему могут назначить штраф в размере 206 евро или тюремное заключение сроком три месяца.

— Если же человек знает, что болеет коронавирусом, и заразит кого-то, зная, что ему нельзя выходить [наказание в виде лишения свободы составит], от одного до 12 лет, — добавила она.

Кроме того, она показала опустевшие улицы города. Так, в районе озера Гарда всегда были тысячи машин и туристов со всего мира, однако теперь регион полностью преобразился: даже в развлекательном парке Gardaland никого нет, поскольку комплекс закрыт и неизвестно, когда откроется.

— Я не останавливаюсь [во время движения]. Поскольку, если я остановлюсь и полиция это увидит, ко мне могут быть претензии. То есть я могу ехать до супермаркета, но останавливаться на пути не могу, такие правила, — отметила россиянка.

Что касается продовольствия, то супермаркеты не испытывают недостатка в продуктах. По словам Тихоновой, в первую очередь разбирают апельсины, поскольку в Интернете распространилась информация, согласно которой для профилактики коронавируса следует есть килограмм этого вида цитрусовых в день.

— Будем выживать, будем бороться, будем терпеть и ждать, пока эта ситуация закончится, — заключила россиянка.

Напомним, в Италии находится крупнейший очаг заражения коронавирусом в Европе. А по смертности страна и вовсе лидирует во всём мире. Количество погибших от СoViD-2019 на территории европейской страны превысило 1000 человек, а общее число инфицированных превысило двенадцать тысяч. На фоне эпидемии власти страны запретили проведение свадеб и похоронных церемоний, а также приостановили всю коммерческую деятельность.

Ранее ассоциация туроператоров призвала российских туристов досрочно возвращаться из Италии. Вчера стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с европейской страной, регулярные рейсы останутся только в рамках маршрута Москва — Рим и обратно.

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