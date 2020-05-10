Путин рассказал, какой груз из 90-х ранее препятствовал развитию России

Президент России Владимир Путин заявил, что долги 1990-х годов были непомерным бременем для страны, которые задерживали её развитие, однако РФ удалось от них избавиться и накопить большой государственный резерв.

— Невозможно было ничего делать, невозможно было развиваться при долге, государственном долге, который зашкалил, и мы даже не могли тогда своевременно делать выплаты по процентам. Не могли выплачивать проценты по долгам, которые набрали за 90-е годы, — сказал президент в эфире телеканала "Россия-1".

Путин напомнил, что инфляция в те годы измерялась "десятками процентов", а государство было "в долгах как в шелках". Но России удалось не только избавиться от займов, но и накопить государственные резервы.