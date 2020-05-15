НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"От первого лица зависит очень многое". Журналист рассказал о роли личности президента в трудные времена

Главред журнала "Национальная оборона" отметил, что действия главы государства во многом являются определяющими для поведения граждан.

30

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Деятельность президента, его решения, повседневный режим являются важными индикаторами для региональных элит и простых граждан, так как Россия — централизованная страна, и все жители ориентируются на главу государства. Об этом Лайфу сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Здесь роль и характер личности главы государства во многом определяющие. У нас суперцентрализованная президентская страна, поэтому от первого лица зависит очень многое. Если первое лицо активно, уверенно работает, занимается решением вопросов, актуальных сейчас для страны, это благо, это вселяет уверенность и в людей, и в бизнес, и в региональные элиты, — отметил он.

По словам Коротченко, любой, кто непредвзято и спокойно смотрит на ситуацию, может отметить эффективность деятельности президента в сложившейся ситуации. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин активно сегодня занимается насущными, актуальными проблемами и свои задачи выполняет достойно.

Ранее Лайф сообщал, что 81% россиян считает значимыми предложенные Путиным меры поддержки.

Выбор редакции

Loading...