Деятельность президента, его решения, повседневный режим являются важными индикаторами для региональных элит и простых граждан, так как Россия — централизованная страна, и все жители ориентируются на главу государства. Об этом Лайфу сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Здесь роль и характер личности главы государства во многом определяющие. У нас суперцентрализованная президентская страна, поэтому от первого лица зависит очень многое. Если первое лицо активно, уверенно работает, занимается решением вопросов, актуальных сейчас для страны, это благо, это вселяет уверенность и в людей, и в бизнес, и в региональные элиты, — отметил он.

По словам Коротченко, любой, кто непредвзято и спокойно смотрит на ситуацию, может отметить эффективность деятельности президента в сложившейся ситуации. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин активно сегодня занимается насущными, актуальными проблемами и свои задачи выполняет достойно.