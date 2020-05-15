Многодетного отца из Уфы, которого дочери обвинили в педофилии, арестовали на два месяца

Советский районный суд Уфы вынес меру пресечения местному жителю Рашиду Г., который ранее признался в изнасиловании собственных дочерей. Как стало известно Лайфу, мужчину взяли под стражу на два месяца — до 13 июля 2020 года.

Как уже сообщал Лайф, семья числилась благополучной, а о факте преступления стало известно случайно. В полицию обратились врачи, к которым поступила пациентка со следами побоев. В разговоре с полицейскими женщина заявила, что упала, однако "на всякий случай" попросила у них номер телефона участкового. Спустя некоторое время, 13 мая, она всё же позвонила в полицию, пожаловалась на избиение со стороны супруга, а также сообщила о возможном надругательстве над дочерьми.