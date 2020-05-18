В Петербурге легковушка на скорости протаранила припаркованную "газель" — видео

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль "Мерседес" на огромной скорости врезался в припаркованную на обочине "газель". Видео момента происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл на улице Маршала Захарова. От удара грузовик пролетел через две полосы и стоявшую на противоположной стороне дороги машину. Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте", авто виновника аварии задымилось, его тушили сотрудники МЧС.

Фото © VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, 38-летний мужчина за рулём легковушки был пьян, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Вместе с пассажиркой его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В грузовике в момент ДТП никого не было.