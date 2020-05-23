"Правда глаза колет". Аксёнов прокомментировал отказ Киева от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что представители Украины и ряда западных стран отказались участвовать в заседании Совбеза ООН "по формуле Арриа", посвящённом ситуации на полуострове, так как "правда глаза колет".

— Это как раз тот случай, когда правда глаза колет. Тем не менее крымчане, которые выступали в ООН в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове. Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы, — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксёнов подчеркнул, что тот, кто хотел услышать правду, услышал её. Он также поблагодарил МИД России за защиту прав крымчан и "развенчивание мифов антикрымской пропаганды".

В свою очередь глава украинской общины республики Анастасия Гридчина заявила, что Киеву не нужна правда о жизни крымчан и в его отказе нет ничего удивительного.

— Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе, — цитирует её РИА "Новости".

Гридчина отметила, что президенту Украины нужно полностью менять дипломатический корпус и набрать профессионалов, которые будут отстаивать интересы страны, а не "память своих дедушек немецких полицаев".