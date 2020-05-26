"Нельзя быть плохим человеком и хорошим писателем". Бывшая жена Успенского рассказала о тирании в семье

Элеонора Филина — ведущая, журналист, бывшая жена Эдуарда Успенского — рассказала Лайфу о тирании в их семье. Она уверена, что если человек работает в детской литературе и проповедует вечные ценности, то для него недопустимо быть домашним тираном.

Экс-супруга Успенского подчеркнула, что это неправильно, когда человек с высоким статусом может делать "всё, что душе угодно", и выразила надежду, что рано или поздно общество придёт к пониманию, что человек и личность неразделимы.

— На самом деле девять лет назад, когда я подняла этот вопрос, я ушла от него в первую очередь из-за его тирании и плохого отношения к моему ребёнку. Тогда общество разделилось, не очень меня поняли. Я предварительно разговаривала с его продюсером, который сказал мне: "Элеонор, не выходите в средства массовой информации, я с ним поговорю!" На следующий день Александр мне позвонил и сказал, что да пусть говорит, ей никто не поверит. Это был расчёт, это подло в любом случае, — поделилась Элеонора.

Она отметила, что Татьяна, дочь Успенского от первого брака, была абсолютно права, когда выступила против того, чтобы называть детскую литературную премию "Большая сказка" именем её отца. Филина добавила, что этот вопрос нужно решать и обсуждать на уровне правительства и общественности, и заявила, что не стала бы участвовать как тележурналист в какой-либо телевизионной премии, названной в честь человека, о котором она бы узнала такие неблаговидные вещи.

— Потому что надо себя уважать. Так же и здесь. Эти все детские писатели, которые будут, они должны понимать, что они делают. Если лицемерие, а я считаю, что это лицемерие, в том числе и общественное — "Ну да, мы знаем, что он был плохим человеком, но писал-то он хорошо", — если их это устраивает, опять-таки, достойны ли эти детские писатели писать что-то для детей. Поэтому я считаю, что это вещь такая, нравственного толка, и не надо говорить "Ну вот он был плохим человеком, но был хорошим писателем", — выразила мнение бывшая супруга литератора.

Элеонора рассказала, что физического насилия в их семье не было, Эдуард Успенский был тираном в другом плане, абсолютным эгоцентриком, сосредоточенным только на себе, его выводило из себя "абсолютно всё". Филина сообщила, что была в курсе того, что писатель был в тоталитарной секте, о которой вспоминала Татьяна, и ещё раз выразила согласие с мнением дочери литератора.