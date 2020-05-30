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Футбол возобновляется в Польше, Португалии, Сербии и на Украине. За кого болеть российским фанатам?

В эти выходные нас ждёт много футбола!

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Фото © Пресс-служба ФК "Лех"

Уже в этот уик-энд футбольные фанаты будут рады ещё больше. Возобновляются сразу несколько европейских лиг — это чемпионаты Украины, Польши, Сербии, Португалии и Дании. За какие команды болеть российским фанатам, пока не вернулась РПЛ?

Фанаты "Спартака" теперь могут поболеть за "Црвену звезду" — клуб, с которым они имеют дружеские отношения. Также Суперлигу Сербии могут внимательно смотреть и фанаты московского ЦСКА. В "Партизане" играет бывший игрок армейской команды Бибрас Натхо.

30 мая, 18:30 (мск)

"Партизан" "Младость"

В возобновившемся чемпионате Польши фанаты ЦСКА также смогут поболеть за "Лех", в котором на правах аренды играет молодой талант армейцев Тимур Жамалетдинов.

В бывшей команде главного тренера сборной России Станислава Черчесова "Легия" играет экс-футболист "Краснодара" Артур Енджейчик. Так что "быки" в эти выходные смогут прильнуть к экранам телевизоров с особым вниманием.

30 мая, 21:00 (мск)

"Лех" "Легия"

В польском "Заглембе" играет бывший игрок казанского "Рубина" и автор уже легендарной фразы "усталость — это иллюзия" Евгений Башкиров.

В чемпионате Чехии выступает экс-футболист "Краснодара" Алексей Татаев. "Млада-Болеслав", где до перехода в "Динамо" блистал Николай Комличенко, продолжает борьбу за еврокубковые места. И помочь команде может Татаев.

30 мая, 19:00 (мск)

"Виктория Пльзень" "Млада-Болеслав"

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня. Особое внимание следует уделить "Бенфике" с экс-игроком ЦСКА Иваном Злобиным.

4 июня, 21:15 (мск)

"Бенфика" "Тондела"

В Суперлиге Дании фанаты московского "Локомотива" смогут поддержать "Копенгаген", ведь там играет их бывший футболист Даме Н'Дойе.

1 июня, 19:00 (мск)

"Люнгбю" "Копенгаген"

Возвращается и чемпионат Украины по футболу. И нас сразу ждёт супербитва между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Это украинское классико советуем посмотреть всем без исключений футбольным фанатам.

31 мая, 17:00 (мск)

"Шахтёр" "Динамо"

В белорусском чемпионате на этот раз нас ждёт брестское дерби. "Динамо", где играет хорошо знакомый российским фанатам по выступлению за "Тосно" Артём Милевский, сразится с "Рухом".

31 мая, 20:00 (мск)

"Рух" (Брест) "Динамо" (Брест)

Но главным станет противостояние БАТЭ с "Ислочью", за который, как оказалось, болеет Иван Ургант. Кстати, за клуб из Борисова могут поболеть московские динамовцы — в БАТЭ выступает Станислав Драгун.

31 мая, 18:00 (мск)

БАТЭ "Ислочь"

В общем, футбол снова с нами. Российская премьер-лига возобновится тоже совсем скоро — 21 июня. Причём некоторые фанаты смогут посетить матчи.

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