Футбол возобновляется в Польше, Португалии, Сербии и на Украине. За кого болеть российским фанатам?

Уже в этот уик-энд футбольные фанаты будут рады ещё больше. Возобновляются сразу несколько европейских лиг — это чемпионаты Украины, Польши, Сербии, Португалии и Дании. За какие команды болеть российским фанатам, пока не вернулась РПЛ?
Фанаты "Спартака" теперь могут поболеть за "Црвену звезду" — клуб, с которым они имеют дружеские отношения. Также Суперлигу Сербии могут внимательно смотреть и фанаты московского ЦСКА. В "Партизане" играет бывший игрок армейской команды Бибрас Натхо.
30 мая, 18:30 (мск)
"Партизан" — "Младость"
May 16, 2020
В возобновившемся чемпионате Польши фанаты ЦСКА также смогут поболеть за "Лех", в котором на правах аренды играет молодой талант армейцев Тимур Жамалетдинов.
В бывшей команде главного тренера сборной России Станислава Черчесова "Легия" играет экс-футболист "Краснодара" Артур Енджейчик. Так что "быки" в эти выходные смогут прильнуть к экранам телевизоров с особым вниманием.
30 мая, 21:00 (мск)
"Лех" — "Легия"
Od 19 czerwca do 25% pojemności stadionu będzie mogło być zapełnione przez kibiców!— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 29, 2020
Zostaną zachowane wszelkie zalecenia sanitarne.
👏 @PremierRP, @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/0AFhBzK6TP
В польском "Заглембе" играет бывший игрок казанского "Рубина" и автор уже легендарной фразы "усталость — это иллюзия" Евгений Башкиров.
В чемпионате Чехии выступает экс-футболист "Краснодара" Алексей Татаев. "Млада-Болеслав", где до перехода в "Динамо" блистал Николай Комличенко, продолжает борьбу за еврокубковые места. И помочь команде может Татаев.
30 мая, 19:00 (мск)
"Виктория Пльзень" — "Млада-Болеслав"
Dohrávání ligy začala Boleslav těsnou prohrou s úřadujícím mistrem— FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) May 26, 2020
FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 0:1 (0:1)
➡️ https://t.co/DJdXxq1cWb#fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/DiIKaRBLHp
Чемпионат Португалии возобновится 3 июня. Особое внимание следует уделить "Бенфике" с экс-игроком ЦСКА Иваном Злобиным.
4 июня, 21:15 (мск)
"Бенфика" — "Тондела"
В Суперлиге Дании фанаты московского "Локомотива" смогут поддержать "Копенгаген", ведь там играет их бывший футболист Даме Н'Дойе.
1 июня, 19:00 (мск)
"Люнгбю" — "Копенгаген"
Korte forlængelser til Dame N'Doye og Ragnar Sigurdsson er nu på plads grundet COVID-19 situationen.— F.C. København (@FCKobenhavn) May 25, 2020
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Возвращается и чемпионат Украины по футболу. И нас сразу ждёт супербитва между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Это украинское классико советуем посмотреть всем без исключений футбольным фанатам.
31 мая, 17:00 (мск)
"Шахтёр" — "Динамо"
В белорусском чемпионате на этот раз нас ждёт брестское дерби. "Динамо", где играет хорошо знакомый российским фанатам по выступлению за "Тосно" Артём Милевский, сразится с "Рухом".
31 мая, 20:00 (мск)
"Рух" (Брест) — "Динамо" (Брест)
Но главным станет противостояние БАТЭ с "Ислочью", за который, как оказалось, болеет Иван Ургант. Кстати, за клуб из Борисова могут поболеть московские динамовцы — в БАТЭ выступает Станислав Драгун.
Our cup!#alwaysfirst pic.twitter.com/9hxS1Vtk45— FC BATE Borisov (@FCBATE) May 24, 2020
31 мая, 18:00 (мск)
БАТЭ — "Ислочь"
В общем, футбол снова с нами. Российская премьер-лига возобновится тоже совсем скоро — 21 июня. Причём некоторые фанаты смогут посетить матчи.