Футбол возобновляется в Польше, Португалии, Сербии и на Украине. За кого болеть российским фанатам?

Уже в этот уик-энд футбольные фанаты будут рады ещё больше. Возобновляются сразу несколько европейских лиг — это чемпионаты Украины, Польши, Сербии, Португалии и Дании. За какие команды болеть российским фанатам, пока не вернулась РПЛ?

Фанаты "Спартака" теперь могут поболеть за "Црвену звезду" — клуб, с которым они имеют дружеские отношения. Также Суперлигу Сербии могут внимательно смотреть и фанаты московского ЦСКА. В "Партизане" играет бывший игрок армейской команды Бибрас Натхо.

30 мая, 18:30 (мск) "Партизан" — "Младость"

В возобновившемся чемпионате Польши фанаты ЦСКА также смогут поболеть за "Лех", в котором на правах аренды играет молодой талант армейцев Тимур Жамалетдинов.

В бывшей команде главного тренера сборной России Станислава Черчесова "Легия" играет экс-футболист "Краснодара" Артур Енджейчик. Так что "быки" в эти выходные смогут прильнуть к экранам телевизоров с особым вниманием.

30 мая, 21:00 (мск) "Лех" — "Легия"

Od 19 czerwca do 25% pojemności stadionu będzie mogło być zapełnione przez kibiców!



Zostaną zachowane wszelkie zalecenia sanitarne.



👏 @PremierRP, @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/0AFhBzK6TP — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 29, 2020

В польском "Заглембе" играет бывший игрок казанского "Рубина" и автор уже легендарной фразы "усталость — это иллюзия" Евгений Башкиров.

В чемпионате Чехии выступает экс-футболист "Краснодара" Алексей Татаев. "Млада-Болеслав", где до перехода в "Динамо" блистал Николай Комличенко, продолжает борьбу за еврокубковые места. И помочь команде может Татаев.

30 мая, 19:00 (мск) "Виктория Пльзень" — "Млада-Болеслав"

Dohrávání ligy začala Boleslav těsnou prohrou s úřadujícím mistrem

FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 0:1 (0:1)

➡️ https://t.co/DJdXxq1cWb#fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/DiIKaRBLHp — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) May 26, 2020

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня. Особое внимание следует уделить "Бенфике" с экс-игроком ЦСКА Иваном Злобиным.

4 июня, 21:15 (мск) "Бенфика" — "Тондела"

В Суперлиге Дании фанаты московского "Локомотива" смогут поддержать "Копенгаген", ведь там играет их бывший футболист Даме Н'Дойе.

1 июня, 19:00 (мск) "Люнгбю" — "Копенгаген"

Korte forlængelser til Dame N'Doye og Ragnar Sigurdsson er nu på plads grundet COVID-19 situationen.



Læs mere 👇 #fcklive #sldk https://t.co/ZlLFTeYKjW — F.C. København (@FCKobenhavn) May 25, 2020

Возвращается и чемпионат Украины по футболу. И нас сразу ждёт супербитва между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". Это украинское классико советуем посмотреть всем без исключений футбольным фанатам.

31 мая, 17:00 (мск) "Шахтёр" — "Динамо"

В белорусском чемпионате на этот раз нас ждёт брестское дерби. "Динамо", где играет хорошо знакомый российским фанатам по выступлению за "Тосно" Артём Милевский, сразится с "Рухом".

31 мая, 20:00 (мск) "Рух" (Брест) — "Динамо" (Брест)

Но главным станет противостояние БАТЭ с "Ислочью", за который, как оказалось, болеет Иван Ургант. Кстати, за клуб из Борисова могут поболеть московские динамовцы — в БАТЭ выступает Станислав Драгун.

31 мая, 18:00 (мск) БАТЭ — "Ислочь"