Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Его возглавила экс-миллиардерша

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звёзд мира, который возглавила модель Кайли Дженнер, лишившаяся недавно титула самой молодой миллиардерши.

Совокупный доход участницы телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и основательницы Kylie Cosmetics за год составил 590 миллионов долларов. При этом 51% от дохода она получила за счёт собственной косметической компании.

На второй строчке рейтинга расположился рэпер Канье Уэст, который заработал 170 миллионов долларов. Причём большую часть денег он получил от производства кроссовок своего бренда Yeezy в коллаборации с компанией Adidas.

Замыкает тройку лидеров швейцарский профессиональный теннисист Роджер Федерер, который заработал за год 106,3 миллиона долларов. При этом всего на 1,3 миллиона долларов от него отстал Криштиану Роналду (105 миллионов долларов). Футболист поставил рекорд, первым из спортсменов заработав более одного миллиарда долларов за карьеру. Отметим, что ещё на один миллион долларов от них отстал Лионель Месси.

Наибольший доход от творчества получил британский певец Эд Ширан. Его мировой тур Divide Tour принёс за два года 776 миллионов долларов, а концерты артиста посетило почти девять миллионов человек. За год Ширан заработал 64 миллиона долларов и занял 23-ю строчку в рейтинге Forbes.