Тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Москве

В Москве в последний будний день недели ожидается дождливая погода с грозами. Температура днём в столице поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она опустится до плюс 12 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, порывы будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.