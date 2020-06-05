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Тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Москве

Температура днём поднимется максимум до 21 градуса тепла.

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В Москве в последний будний день недели ожидается дождливая погода с грозами. Температура днём в столице поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она опустится до плюс 12 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, порывы будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 13 градусов выше нуля.

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