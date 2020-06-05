Тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Москве

В Москве в последний будний день недели ожидается дождливая погода с грозами. Температура днём в столице поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на субботу она опустится до плюс 12 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, порывы будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
В связи с ухудшением погодных условий в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.
В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 13 градусов выше нуля.
Лента новостей
Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда на церемонии прощания с ним — видео
сегодня в 04:48
Власти Миннеаполиса намерены "демонтировать" городской департамент полиции
сегодня в 04:29
"Какой возврат территорий?" Японцы были возмущены призывами журналиста "вернуть" Южные Курилы
сегодня в 02:25