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Северный флот России станет отдельным военным округом с 2021 года

Это позволит оптимизировать структуру управления и улучшить взаимодействие при решении задач обороны в Арктике.

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Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Северный флот России станет самостоятельной военно-административной единицей с 2021 года, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление Российской Федерации... Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сейчас в России четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный. Таким образом, впервые в истории отдельный флот приравнивается к административной единице.

Ранее в Минобороны заявляли, что реализация этого проекта позволит оптимизировать структуру управления Вооружёнными силами РФ и усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны в Арктике.

Напомним, в конце мая стало известно, что Северный флот России получит гиперзвуковое оружие.

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