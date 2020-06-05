Северный флот России станет отдельным военным округом с 2021 года

Северный флот России станет самостоятельной военно-административной единицей с 2021 года, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

— Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление Российской Федерации... Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сейчас в России четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный. Таким образом, впервые в истории отдельный флот приравнивается к административной единице.

Ранее в Минобороны заявляли, что реализация этого проекта позволит оптимизировать структуру управления Вооружёнными силами РФ и усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны в Арктике.