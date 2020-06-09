Убившая троих детей жительница Калмыкии была воспитательницей детсада

Жительница города Элисты, которую нашли мёртвой вместе с тремя детьми в одном из домов по улице Джиргал, была воспитательницей российского детского сада.

По предварительным данным следствия, женщина сначала нанесла смертельные ранения своим детям, а потом покончила с собой.

Женщине было 35 лет, её детям — семь лет и одиннадцать, самому младшему — четыре месяца. По информации ТАСС, воспитательница была на хорошем счету у руководства, никогда не состояла на учёте социальной защиты или опеки. По некоторым данным, погибшая могла страдать послеродовой депрессией.