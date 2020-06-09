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Убившая троих детей жительница Калмыкии была воспитательницей детсада

После расправы женщина покончила с собой.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Жительница города Элисты, которую нашли мёртвой вместе с тремя детьми в одном из домов по улице Джиргал, была воспитательницей российского детского сада.

По предварительным данным следствия, женщина сначала нанесла смертельные ранения своим детям, а потом покончила с собой.

Женщине было 35 лет, её детям — семь лет и одиннадцать, самому младшему — четыре месяца. По информации ТАСС, воспитательница была на хорошем счету у руководства, никогда не состояла на учёте социальной защиты или опеки. По некоторым данным, погибшая могла страдать послеродовой депрессией.

Напомним, что трагедия произошла накануне. Отец семейства пришёл домой после работы и обнаружил скончавшихся жену и детей. При этом на двери не было признаков взлома и она была закрыта изнутри.

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