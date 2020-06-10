"Нижний" хочет в Тамбов. В российском футболе готовят дикую рокировку

"Тамбов" и "Нижний Новгород" в данный момент занимают 11-е места в турнирных таблицах. Но если тамбовчане уверенно держатся в элите российского футбола (РПЛ), то нижегородцы играют во втором по силе дивизионе (ФНЛ). Однако хорошие выступления "Тамбова" в сильнейшей лиге страны не спасают клуб от других проблем: из-за отсутствия подходящего под все требования стадиона клуб попросту может лишиться лицензии.

В чём вообще проблема?

"Тамбов" — один из самых молодых российских клубов, он был создан в 2013 году. Однако клуб очень быстро взлетел: три года в ПФЛ, столько же в ФНЛ и здравствуй, Премьер-лига. Но если для второй лиги вполне хватало старенького стадиона "Спартак", то для элитного дивизиона нужна арена поновее, решили местные власти. Началась масштабная перестройка, а клуб отправился скитаться по городам.

Фундамент стадиона "Спартак" был заложен в Тамбове ещё в 1946 году. Спустя пять лет арену наконец-то открыли, а единственная реконструкция проходила аж в 1970 году. Вот так она выглядела до начала работ. Вполне симпатичная региональная арена на пять тысяч зрителей.

Арена до реконструкции. Фото © Проект стадиона "Спартак" (Тамбов)

Согласно плану, вместимость арены хотели увеличить до 15 тысяч зрителей, а также приблизить трибуны непосредственно к полю. И, конечно, создать современную инфраструктуру. Вот так должен выглядеть стадион после реконструкции.

Как должна выглядеть арена после реконструкции. Фото © Проект стадиона "Спартак" (Тамбов)

Однако в планы по реконструкции стадиона вмешалась пандемия. По словам спортивного директора "Тамбова", из-за коронавируса работы на объекте были заморожены.

На стадионе в Тамбове у нас всё готово, чтобы приступить к строительству. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы и сейчас никто не может приступить к работам из-за запрета. Как только разрешат, мы приступим к реконструкции арены и выполним всё запланированное Павел Худяков Спортивный директор ФК "Тамбов"

Ориентировочные сроки завершения реконструкции — август-сентябрь 2020 года. Но времени ждать у "Тамбова" нет — 21 июня продолжится нынешний сезон РПЛ, а уже 1 августа начнётся новый. Поэтому клубу необходимо было что-то решать. Руководство, конечно, верит в завершение стройки, но и план Б при этом в активной стадии.

При чём тут вообще Нижний Новгород?

Поскольку своего стадиона у "Тамбова" не осталось, пришлось просить помощи у друзей. Сначала выручала саранская "Мордовия-арена", а затем — как раз Нижний Новгород. Здесь к чемпионату мира 2018 года построили ультрасовременную арену на 45 тысяч зрителей, но поскольку местный клуб выступает во втором дивизионе, трибуны никогда не заполняются полностью. И тогда в "Тамбове" подумали: а почему бы не переехать в Нижний на регулярной основе?

Матч между сборными России и Кипра (1:0) проходил в Нижнем Новгороде год назад. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Представители "Тамбова" обговорили ситуацию с коллегами из "Нижнего Новгорода", а затем оба клуба обратились с письмами в Российский футбольный союз. Вопрос пока не выносился на исполком, который проходил накануне, но президент организации держит его на контроле.

При всех аргументах за есть и аргументы против. Первый вопрос: болельщики "Тамбова", как быть с ними? Второй: мы не можем просто согласиться с вариантом поменяться местами, проводить рокировки, при которых будет нарушаться спортивный принцип. У нас есть вопросы, мы запросили дополнительную информацию. Ждём ответа, на основании информации будет принято решение Александр Дюков Президент РФС

Сейчас дело обстоит следующим образом: клубы готовы к возможной рокировке, власти регионов тоже. Слово за экспертами РФС, которые должны оценить правомерность такой перестановки.

Трудности переезда

Вид на стадион в Нижнем Новгороде. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Потенциальный матч команд "Тамбов" (Нижний Новгород) и "Нижний Новгород" (Тамбов) может окончательно сломать мозг неподготовленному зрителю. В связи с этим клубы рассматривают вопрос о переименовании, если рокировка будет одобрена. Кроме того, клубам придётся оформлять переезд в прямом смысле, ведь мотаться по 500 километров туда-обратно, конечно, не вариант. Хотя примерно так и приходилось жить "Тамбову" в этом сезоне, ведь тренировался клуб дома, а матчи проводил в других городах.

В профильной среде уверены, что такая перестановка пойдёт на пользу обеим сторонам.

Обмен "Нижний Новгород" — "Тамбов", на мой взгляд, разумное и логичное решение. Нижний к красавцу-стадиону получит приличную команду и прописку в РПЛ. Тамбов красиво расстанется с непомерной ношей. Win-win Илья Геркус Бывший гендиректор "Локомотива"