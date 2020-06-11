Стало известно, граждане каких стран смогут попасть в Евросоюз с 1 июля

В Еврокомиссии составили рекомендации по пропуску на территорию объединения граждан из других стран. Так, среди них есть предложение впускать приезжих из тех государств, где эпидемиологическая ситуация сравнима или лучше, чем в самом Евросоюзе. Об этом сегодня сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

— Мы должны начать постепенно делать это с 1 июля. Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранением, — приводит её слова РИА "Новости".

Помимо того, Еврокомиссия порекомендовала прекратить контроль за перемещением между странами Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированными государствами Шенгенской зоны. Также планируется разработать единый для всего Евросоюза список стран, ограничения на въезд для которых будут сняты.

На данный момент Еврокомиссия рекомендует отменить ограничения на въезд в ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.