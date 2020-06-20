Вильфанд назвал регионы с экстремальной жарой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на севере азиатской части России достигла рекордных показателей. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

— Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода. <...> Там температура достигает и 25, 27 и даже 31 градуса, — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что высокая температура была и на севере Якутии, однако она сместилась западнее. По словам научного руководителя Гидрометцентра, на Таймыре и в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается выше 25 градусов тепла.