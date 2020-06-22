Беременная гимнастка Кудрявцева показала пикантное фото из душа, и от хейта не спасли даже её заслуги

22-летняя белокурая красавица выложила в "Инстаграме" эффектный кадр, делясь моментами своей беременности. Яна Кудрявцева позировала в кружевном нижнем белье, расположившись у стены в душе и подставив тело под струи воды. Одной рукой спортсменка придерживала пышную грудь, другой — округлившийся живот.

Фото © Instagram / kudryavtseva_y

"Грею счастье внутри", — нежно подписала пост девушка. А недавно признавалась, что ей становится непросто найти одежду под стать появившимся формам: "Так с первого взгляда и не скажешь, что я на 7-м месяце)) На самом деле пузико уже о-го-го,😅 а самое сложное для меня во время карантина (да и не только во время карантина) —найти удобную и симпатичную одежду, чтобы уместить животик)".

Фото © Instagram / kudryavtseva_y

Однако подписчики, которые высоко ценят достижения гимнастки, остались не в восторге от её снимка. Юзеры отметили, что таким откровенным кадрам не место в соцсетях и столь интимными моментами разумнее делиться только с близкими. Однако на защиту Яны встали те, кому приглянулось смелое фото. Они посоветовали ей не слушать моралистов и продолжать радовать поклонников.

Очень уважаю Яну и её заслуги. Но такие фотографии должны оставаться для самых близких ma_sha7034

Фото © Instagram / kudryavtseva_y

Мы и так знаем о её беременности. Зачем фото, не понимаю)?! bakailuk76

Невероятная! Красавица! А всех "моралисток" надо в блок слать, заколебали, каждый шаг отслеживают, за собой бы так последили!!!! gymrggym