Беременная гимнастка Кудрявцева показала пикантное фото из душа, и от хейта не спасли даже её заслуги

22-летняя белокурая красавица выложила в "Инстаграме" эффектный кадр, делясь моментами своей беременности. Яна Кудрявцева позировала в кружевном нижнем белье, расположившись у стены в душе и подставив тело под струи воды. Одной рукой спортсменка придерживала пышную грудь, другой — округлившийся живот.
"Грею счастье внутри", — нежно подписала пост девушка. А недавно признавалась, что ей становится непросто найти одежду под стать появившимся формам: "Так с первого взгляда и не скажешь, что я на 7-м месяце)) На самом деле пузико уже о-го-го,😅 а самое сложное для меня во время карантина (да и не только во время карантина) —найти удобную и симпатичную одежду, чтобы уместить животик)".
Однако подписчики, которые высоко ценят достижения гимнастки, остались не в восторге от её снимка. Юзеры отметили, что таким откровенным кадрам не место в соцсетях и столь интимными моментами разумнее делиться только с близкими. Однако на защиту Яны встали те, кому приглянулось смелое фото. Они посоветовали ей не слушать моралистов и продолжать радовать поклонников.
Очень уважаю Яну и её заслуги. Но такие фотографии должны оставаться для самых близких
ma_sha7034
Мы и так знаем о её беременности. Зачем фото, не понимаю)?!
bakailuk76
Невероятная! Красавица! А всех "моралисток" надо в блок слать, заколебали, каждый шаг отслеживают, за собой бы так последили!!!!
gymrggym
Пополнения Яна ждёт вместе со своим мужем — хоккеистом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, с которым во время карантина не стеснялась демонстрировать страстные кадры. Влюблённые поженились в 2018 году и воспитывают маленькую дочку.
WOW-girls
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