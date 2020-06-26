Безопасный выбор. Как проголосовать, не приходя на избирательный участок

С 25 июня началось общероссийское голосование по внесению поправок в конституцию. С учётом того, что в стране продолжается борьба с коронавирусом, на процедуру голосования был отведён промежуток времени с 25 июня по 1 июля включительно. На избирательных участках соблюдаются все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. Помимо этого появились ещё и мобильные участки.

Так, например, в первый день жители Приморья акцентировали своё внимание на автомобилях для голосования. Чтобы отдать свой голос, людям нужно было просто выйти во двор. Машины принадлежат участковым избирательным комиссиям, в них присутствовали сотрудники УИК, общественные наблюдатели.

Представители политических партий и сотрудники избирательных комиссий советуют пользоваться новыми возможностями. Юристы отметили, что никаких нарушений в выездной форме голосования нет, это лишь обезопасит граждан от возможности заразиться.

По словам наблюдателя во Владивостоке Александра Аксёненко, жители заранее ставили УИК в известность о своём желании проголосовать досрочно. Выбор пал и на голосование возле дома, а не на участке. Отдать свой голос в безопасной обстановке предпочла почти половина жителей Камчатки.

Как заявил юрист Эдуард Черторинский, при соблюдении всех санитарных норм люди выбирали голосование на открытом воздухе. Кроме того, представитель Партии роста Кирилл Батанов сообщил, что основной задачей в период голосования являлось обеспечение максимальной безопасности населения.