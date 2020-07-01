"Практически в режиме онлайн". В ЦИК рассказали, как будут сообщать о результатах голосования

Центризбирком будет отображать информацию об итогах голосования по поправкам к Конституции РФ практически в режиме онлайн. Трансляция начнётся с Дальнего Востока, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

— Председателем ЦИК принято решение, что отображать информацию о результатах голосования мы будем практически в режиме онлайн с момента поступления её, начиная с Дальнего Востока, — отметил он.