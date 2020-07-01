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"Практически в режиме онлайн". В ЦИК рассказали, как будут сообщать о результатах голосования

Сегодня в России проходит седьмой, основной день волеизъявления по поправкам к конституции.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Центризбирком будет отображать информацию об итогах голосования по поправкам к Конституции РФ практически в режиме онлайн. Трансляция начнётся с Дальнего Востока, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Председателем ЦИК принято решение, что отображать информацию о результатах голосования мы будем практически в режиме онлайн с момента поступления её, начиная с Дальнего Востока, — отметил он.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки были развёрнуты по всей стране. Ранее ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на голосовании по конституции.

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