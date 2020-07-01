Сотрудникам силовых ведомств повысят оклады. Кто и сколько получит

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов сотрудникам силовых ведомств. На 3% повысят зарплаты военнослужащим по призыву, контрактникам, сотрудникам Росгвардии.

Кроме того, повышение оклада коснётся сотрудников ФСИН, МВД, сотрудников таможенной службы, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи. Изменения начнут действовать с 1 октября 2020 года.

"Правительство РФ постановляет повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи", — говорится на официальном сайте правовой информации.

Также изменения коснутся сотрудников, уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков, и членов их семей в соответствии с повышенными окладами. Для них постановление предусматривает пересмотр размеров пенсий.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова считает, что прибавка в 3% — это немного, но в условиях постоянного повышения цен это очень хорошо. По её словам, индексация окладов военных и силовиков вряд ли была необходима именно сейчас, но, если рассматривать ситуацию с точки зрения улучшения финансового благосостояния населения в целом, это в любом случае позитивный момент.