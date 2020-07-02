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Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Путина

Ранее сенатор Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет США, предполагающие введение ограничительных мер.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского сенатора о возможности введения санкций против президента РФ Владимира Путина и некоторых российских чиновников за якобы имевший место быть сговор с боевиками террористического движения "Талибан"*.

В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого, приводит слова Пескова РИА "Новости".

Ранее сенатор Менендес внёс поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение санкций в отношении Путина. Об этом политик написал в "Твиттере".

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств при этом издание не предоставило. МИД РФ назвал публикацию фейком, а президент США Дональд Трамп заявил, что текст является "заказухой". В Белом доме усомнились в правдивости публикации.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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