Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского сенатора о возможности введения санкций против президента РФ Владимира Путина и некоторых российских чиновников за якобы имевший место быть сговор с боевиками террористического движения "Талибан"*.

Ранее сенатор Менендес внёс поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение санкций в отношении Путина. Об этом политик написал в " Твиттере ".

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств при этом издание не предоставило. МИД РФ назвал публикацию фейком, а президент США Дональд Трамп заявил, что текст является "заказухой". В Белом доме усомнились в правдивости публикации.