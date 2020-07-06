"Гражданин, пройдёмте!" Почему сейчас безопаснее носить паспорт с собой

В России пандемия коронавируса оставила свой отпечаток не только в виде масок на лицах граждан в общественных местах, но и наличием других ограничительных мер. И хотя эпидемиологическая ситуация в нашей стране становится лучше с каждой неделей, однако в ряде регионов режим повышенной готовности продолжает действовать. А это, в свою очередь, продлевает некоторые полномочия силовиков. Задержат ли вас в случае отсутствия при себе документов, удостоверяющих личность, если ваш регион всё ещё "в режиме", и как в этом случае оградить себя от претензий полицейских, разбирался Лайф.

Москвичку Анну возле метро остановил полицейский патруль и попросил предъявить документы. У Анны с собой их не оказалось, и патруль препроводил её в отдел полиции, где она провела почти два часа, прежде чем ей объявили предупреждение за нарушение требований ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения" и только после этого отпустили.

Анна уверена, что никаких правил не нарушала, ведь все претензии со стороны полиции были только по поводу отсутствия у неё с собой документов. При чём же здесь чрезвычайная ситуация и правила поведения?

— В ситуации Анны сотрудники полиции действовали законно, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что постановлением Правительства РФ № 417 закреплены правила, согласно которым граждане в случае действия режима повышенной готовности обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий их личность. В тот день, когда полицейские попросили у Анны предъявить документы, режим повышенной готовности в Москве ещё действовал (указ мэра Москвы № 12-УМ), а значит, к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ её привлечь могли. В иное, обычное время за отсутствие при себе документов, удостоверяющих личность, никаких санкций нет. Однако стоит помнить, что статьёй 13 ФЗ "О полиции" сотрудники полиции наделены правом проверять документы, удостоверяющие личность граждан, но делать это они могут не просто потому, что им это вдруг захотелось. Строго по закону у них должны быть некие данные подозревать гражданина в правонарушении.

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С этим согласен и адвокат Межрегиональной коллегии г. Москвы Дмитрий Шагин. — В период самоизоляции и режима повышенной готовности действовали особые правила, но даже после прекращения их действия при отсутствии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, сотрудники полиции вправе доставить его в отдел для установления личности, — говорит он. И хотя наказать гражданина за сам факт отсутствия при себе паспорта полицейские не могут, но продержать в отделе длительное время — запросто. По общему правилу срок административного задержания равен трём часам (ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ) и исчисляется с того момента, как задержанный переступил порог отдела полиции. Но это только в том случае, если было "доставление", то есть принудительное препровождение в отдел полиции в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ. На практике тех, кого приглашают проследовать в отдел для "установления личности", либо вообще не оформляют как административно задержанных, а в течение нескольких часов "устанавливают личность" и отпускают, либо, если есть основания, формально составляют протокол на исходе третьего часа пребывания. Пока протокол не составят, придётся ждать.

При этом известны случаи, когда граждане попадали в ситуации с "установлением личности" не тогда, когда их остановил пеший патруль, а когда инспектор ГИБДД остановил машину, в которой они находились в качестве пассажира. Наши граждане почему-то забывают, что инспектор является сотрудником МВД, следовательно, согласно ст. 13 закона № 3 ФЗ "О полиции", имеет право при несении службы проверять документы граждан для установления их личности.

Когда полицейский спросил документы

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Если в вашем регионе действует режим повышенной готовности или другие ограничения, то, согласно закону, отсутствие документов — это административное правонарушение.

Паспорт. Если действия "режима" в вашем регионе нет, то носить с собой именно паспорт вы не обязаны, а для того, чтобы избежать "доставления", можете предъявить полицейскому, который у вас потребовал документы, ксерокопию паспорта или его фото в своём телефоне (главное, чтобы изображения были чёткими). Если от сотрудника полиции поступит возражение, что это не документ, сошлитесь на то, что по законодательству вы обязаны бережно хранить паспорт (п. 17 Положения о паспорте гражданина РФ) и поэтому держите его дома, а личность свою подтверждаете предъявленными копиями. Вряд ли полицейский в этом случае потребует от вас проследовать с ним в отдел.

Регистрация. При отсутствии паспорта остановивший вас полицейский может объявить, что вас подозревают в нарушении правил регистрации: граждане РФ обязаны оформить регистрацию, только если проживают в одном помещении 90 дней (ст. 5 ФЗ № 5242-1), помните, вы не обязаны доказывать свою невиновность (ст. 1.5 КоАП РФ, ст. 49 Конституции РФ); а вот сотрудник полиции доказательства предоставить обязан, и, если он не сможет это сделать, его действия можно и нужно обжаловать.