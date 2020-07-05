Громко слушал музыку. Женщина призналась в убийстве ребёнка, пропавшего без вести на Кубани год назад

Жительница Кубани созналась в убийстве девятилетнего ребёнка, который пропал без вести год назад. Она рассказала следователям, что расправилась с мальчиком за то, что он слишком громко слушал музыку, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Несовершеннолетний Богдан К. ушёл из дома в станице Баговской днём 10 мая 2019 года и не вернулся. Школьника искали всем селом несколько дней, после чего объявили в федеральный розыск. Целый год поисковый отряд "Лиза алерт" рассылал ориентировки по стране, не теряя надежды отыскать мальчика живым.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи выяснили, что к исчезновению Богдана причастна сожительница его дяди. 28-летняя женщина призналась в совершении убийства. Она рассказала, что ребёнок пришёл к ней домой на улицу Богатырскую днём 10 мая. Он слишком громко слушал музыку и мог разбудить её детей, спавших в комнате. Разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемая задушила жертву, а потом спрятала тело, чтобы скрыть следы преступления.

Суд поместил обвиняемую под стражу. Ей вменяется пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Точную причину смерти Богдана определит судебно-медицинская экспертиза.