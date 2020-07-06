Роналду наконец-то сделал это! Развязка евросезона уже близко

Италия. Роналду наконец-то сделал это!
В очередном туре итальянского чемпионата "Ювентус" в туринском дерби очень буднично разделался с "Торино" — 4:1. В этой игре голкипер чемпионов Италии Джанлуиджи Буффон обошёл по количеству матчей в серии А другую легенду — экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини. Теперь у 42-летнего вратаря 648 игр в высшем итальянском дивизионе. Мощнейшее достижение! Но всё внимание в очередной раз на себя забрал Криштиану Роналду, которому наконец-то удалось сделать то, о чём он давно мечтал. Гол со штрафного!
Криш шёл к этому очень долго: перед забитым мячом было 43 неудачные попытки. Но теперь напротив пункта "забить со штрафного за "Ювентус" тоже можно поставить галочку.
А вот главный конкурент "Юве" в борьбе за чемпионство прошедший тур занести себе в актив не может. Римский "Лацио" абсолютно безропотно проиграл дома "Милану" — 0:3. Один из голов записал на свой счёт 38-летний Златан Ибрагимович. Хотя при всём уважении к великому шведу мячи Анте Ребича и особенно Хакана Чалханоглу получились гораздо эффектнее.
До конца сезона осталось восемь туров, а "Лацио" отстал от "Ювентуса" уже на семь очков. Кажется, римлянам может помочь только чудо.
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Зато Чиро Иммобиле (29 голов) забил больше, чем Криштиану Роналду (25). "Лацио" остаётся довольствоваться лишь этим.
Испания. "Барса" проснулась, но уже поздно
Лионель Месси тоже мог забить со штрафного в матче с "Вильярреалом", но попал в перекладину. Впрочем, расстраиваться капитану "Барсы" не из-за чего: его команда провела один из лучших матчей сезона и уничтожила соперника со счётом 4:1. Месси повторил собственный рекорд по голевым передачам за сезон (19), выдав пяткой пас-конфетку на Гризманна. Француз не подвёл и забил шикарный гол парашютом в стиле самого Лионеля образца прошлого сезона.
You've seen it before😍💖🔥#Messi #Griezmann pic.twitter.com/TxeviJjH6L— kaniel outis. (@Chulu_Nobala) July 5, 2020
Но все эти достижения вряд ли радуют игроков "Барселоны", ведь их главные конкуренты из "Реала" снова добились победы. Мадридцы победили "Атлетик" из Бильбао со счётом 1:0, единственный мяч с пенальти забил капитан Серхио Рамос. В этом сезоне он наколотил уже десять голов (личный рекорд), причём половину — после рестарта сезона. На всякий случай напомним, что Рамос — вообще-то, центральный защитник, а не нападающий. И пока все вокруг продолжают говорить о том, что "Реал" побеждает только благодаря судьбе, вот этот брутальный парень уверенно ведёт команду к чемпионству.
До конца сезона в Испании осталось четыре тура, "Барса" отстаёт от "Реала" на четыре очка. Конечно, в теории надежды на титул для каталонцев ещё не потеряны, но фактически судьба чемпионства сейчас в руках мадридцев.
Фото © Laliga.com
Кстати, "Валенсия" Черышева в этом туре поднялась на девятое место, сыграв вничью с "Гранадой" (2:2). Денис записал на свой счёт голевую передачу.
Англия. Гвардиола в печали
С чемпионством в Англии уже всё понятно, поэтому остаётся следить лишь за локальными сюжетами. Вот главные из них:
- "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" — 2:0. Мане забил 20-й гол за команду в этом сезоне во всех турнирах. Эта отметка покоряется форварду третий год подряд.
- "Манчестер Сити" в гостях проиграл "Саутгемптону" — 0:1. Для главного тренера Хосепа Гвардиолы это первый случай в карьере, когда он проигрывает три выездных матча подряд.
- Легенда "Лестера" Джейми Варди вошёл в элитный клуб игроков, которые забили 100 голов в АПЛ. "Лисы" победили со счётом 3:0 и по-прежнему идут на третьем месте, опережая "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
- МЮ разбушевался и разорвал "Борнмут" со счётом 5:2. Клуб одержал четыре победы подряд с общим счётом 13:3 и претендует на попадание в Лигу чемпионов в следующем году.