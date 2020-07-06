Роналду наконец-то сделал это! Развязка евросезона уже близко

Италия. Роналду наконец-то сделал это!

В очередном туре итальянского чемпионата "Ювентус" в туринском дерби очень буднично разделался с "Торино" — 4:1. В этой игре голкипер чемпионов Италии Джанлуиджи Буффон обошёл по количеству матчей в серии А другую легенду — экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини. Теперь у 42-летнего вратаря 648 игр в высшем итальянском дивизионе. Мощнейшее достижение! Но всё внимание в очередной раз на себя забрал Криштиану Роналду, которому наконец-то удалось сделать то, о чём он давно мечтал. Гол со штрафного!

Криш шёл к этому очень долго: перед забитым мячом было 43 неудачные попытки. Но теперь напротив пункта "забить со штрафного за "Ювентус" тоже можно поставить галочку.

А вот главный конкурент "Юве" в борьбе за чемпионство прошедший тур занести себе в актив не может. Римский "Лацио" абсолютно безропотно проиграл дома "Милану" — 0:3. Один из голов записал на свой счёт 38-летний Златан Ибрагимович. Хотя при всём уважении к великому шведу мячи Анте Ребича и особенно Хакана Чалханоглу получились гораздо эффектнее.

До конца сезона осталось восемь туров, а "Лацио" отстал от "Ювентуса" уже на семь очков. Кажется, римлянам может помочь только чудо.

Зато Чиро Иммобиле (29 голов) забил больше, чем Криштиану Роналду (25). "Лацио" остаётся довольствоваться лишь этим.

Испания. "Барса" проснулась, но уже поздно

Лионель Месси тоже мог забить со штрафного в матче с "Вильярреалом", но попал в перекладину. Впрочем, расстраиваться капитану "Барсы" не из-за чего: его команда провела один из лучших матчей сезона и уничтожила соперника со счётом 4:1. Месси повторил собственный рекорд по голевым передачам за сезон (19), выдав пяткой пас-конфетку на Гризманна. Француз не подвёл и забил шикарный гол парашютом в стиле самого Лионеля образца прошлого сезона.

Но все эти достижения вряд ли радуют игроков "Барселоны", ведь их главные конкуренты из "Реала" снова добились победы. Мадридцы победили "Атлетик" из Бильбао со счётом 1:0, единственный мяч с пенальти забил капитан Серхио Рамос. В этом сезоне он наколотил уже десять голов (личный рекорд), причём половину — после рестарта сезона. На всякий случай напомним, что Рамос — вообще-то, центральный защитник, а не нападающий. И пока все вокруг продолжают говорить о том, что "Реал" побеждает только благодаря судьбе, вот этот брутальный парень уверенно ведёт команду к чемпионству.

До конца сезона в Испании осталось четыре тура, "Барса" отстаёт от "Реала" на четыре очка. Конечно, в теории надежды на титул для каталонцев ещё не потеряны, но фактически судьба чемпионства сейчас в руках мадридцев.

Кстати, "Валенсия" Черышева в этом туре поднялась на девятое место, сыграв вничью с "Гранадой" (2:2). Денис записал на свой счёт голевую передачу.

Англия. Гвардиола в печали

С чемпионством в Англии уже всё понятно, поэтому остаётся следить лишь за локальными сюжетами. Вот главные из них: